Обвиненный в плагиате депутат Госдумы предложил сажать на два года за клевету в Интернете: правительство за

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий до двух лет лишения свободы за клевету в Интернете. Автором документа является депутат нижней палаты парламента Дмитрий Вяткин, который ранее предложил установить новые правила финансирования публичных акций, работы журналистов на митингах и инициировал введение новых штрафов.

Согласно тексту законопроекта, размещённому в базе данных Госдумы, поправки предложено внести в статью 128.1 Уголовного кодекса РФ. За клевету, совершенную «публично, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», а равно в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально неопределенных», Вяткин предлагает ввести максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В виде более легкого наказания депутат предложил принудительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до двух месяцев.

Ранее нормы, предусматривающий наказание за клевету в Интернете в Уголовном кодексе не было, а максимальное наказание ограничивалось обязательными работами на срок до двухсот сорока часов.

Согласно предложению парламентария, увеличивается наказание и за клевету с использованием служебного положения – ранее за такие деяния был предусмотрен штраф до двух миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательные работы на срок до 320 часов. По мнению Вяткина, эту часть следует дополнить принудительными работами на срок до трех лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.

За клевету о том, что лицо страдает заболеванием, представляющим опасность для окружающих, законодатель предложил лишать свободы на срок до четырех лет, а за клевету с обвинением в совершении тяжкого и особо тяжкого преступления – до пяти лет.

В пояснительной записке к законопроекту Вяткин отметил, что сейчас все большее значение в качестве источника информации приобретают информационно-телекоммуникационные сети, включая сеть «Интернет». «Большинство сайтов в сети «Интернет» не являются средствами массовой информации, поскольку не зарегистрированы в таком качестве в установленном порядке. При этом зачастую указанные сайты имеют аудиторию, значительно превосходящую по охвату традиционные средства массовой информации», – считает парламентарий.

В связи с этим депутат решил устранить пробел в законодательстве, дополнив статью УК РФ нормой о клевете, «совершенной публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», а равно в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально неопределенных».

Что такое «индивидуально неопределенные лица» в документе не поясняется, на что обратило внимание правительство РФ в своем официальном отзыве. «Диспозиция проектируемой части второй статьи 1281 УК нуждается в уточнении, в том числе в части возможности признания потерпевшими индивидуально неопределенных лиц», – говорится в документе. При этом правительство поддержало законопроект при условии его доработки с учетом этого замечания.

Такой же вопрос возник и у Верховного суда. Кроме того, как сказано в отзыве, подписанном зампредседателя суда Сергеем Рудаковым, «под клеветой как уголовно наказуемым деянием понимается распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство или подрывающих репутацию конкретного лица» – однако в законопроекте Вяткина речь идет о клевете в отношении «нескольких лиц, в том числе индивидуально неопределенных». Верховный суд предложил законодателям также рассмотреть вопрос о внесении корреспондирующих поправок в Уголовно-процессуальный кодекс РФ.

Ранее Вяткин внес в Госдуму законопроект о новых правилах финансирования массовых публичных мероприятий, правилах работы на митингах журналистов и штрафах за нарушения новых норм. Инициативу в первом чтении парламентарии обсудили 9 декабря, и она вызвала возмущение думской оппозиции. «Может, проще уже совсем отменить 31 статью Конституции? Чтобы граждане вообще не собирались? Просто загнать всех куда-то в подвалы, чтобы они ничего не обсуждали и никуда не выходили», – предложил депутат от ЛДПР Павел Шперов.

Вяткин был избран в Госдуму составе федерального списка кандидатов от «Единой России», в парламенте он представляет Курганскую и Челябинскую области. Вяткин занимает должность первого заместителя председателя комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

Вяткин окончил Челябинский государственный университет, имеет ученую степень кандидата юридических наук. При этом на портале «Диссернет» размещена информация о том, что блогер Андрей Заякин, более известный как «Доктор Зет», в 2013 году уличил Вяткина в плагиате нескольких страниц диссертации – раздел практически слово в слово соответствует работе А. А. Ливеровского «О статусе субъекта Российской Федерации», говорится в публикации. Сам Вяткин тогда сослался на некую «техническую ошибку».

Москва, Татьяна Дорофеева

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