«Не проще совсем отменить 31 статью Конституции?» Госдума ужесточила правила проведения митингов

Сегодня в финале пленарного заседания Госдума одобрила в первом чтении два законопроекта депутата от «Единой России» Дмитрия Вяткина, которые существенно ужесточают правила проведения митингов и публичных акций, а также вводят новые обязанности для журналистов. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ходе обсуждения представители думской оппозиции предложили вообще отменить статью Конституции РФ, которая оговаривает свободу собраний и митингов.

В законопроектах Вяткина уточняются сроки рассмотрения заявок на проведение публичных мероприятий. Если последний день оказывается нерабочим или праздничным, сроки сдвигаются на первый рабочий день. Кроме того, при исчислении сроков не будет учитываться день получения уведомления и день проведения мероприятия. Также организатор должен будет указать в заявке, как именно обеспечит санитарно-эпидемиологические нормы.

«В целях беспрепятственного выполнения экстренными службами своих функций, связанных с защитой жизни и здоровья, предполагается установить запрет проведения публичных мероприятий на территориях, непосредственно прилегающих к зданиям, занимаемым указанными службами», – отметил также Вяткин, представляя свой законопроект.

По его словам, если из-за угрозы теракта или возникновения ЧС не может быть обеспечена безопасность участников, уполномоченный орган должен немедленно предложить организатору изменить дату, место и время проведения акции.

Кроме того, предложен целый ряд новых обязанностей для журналистов, освещающих митинги и акции. Так, журналист должен будет иметь «соответствующий знак», хотя «в настоящее время ни форма, ни образец этого знака не установлены», но будут разработаны МВД совместно с Роскомнадзором и Союзом журналистов РФ. Вяткин пояснил, что такая мера необходима, чтобы обезопасить журналистов от необоснованного задержания сотрудниками правоохранительных органов.

Кроме того, в законопроекте указано, что журналисты не вправе носить маску на публичном мероприятии, и обязаны выполнять все ограничения, наложенные на всех участников акции. На вопрос депутатов, как должен работать журналист на митинге в условиях пандемии, Вяткин не смог внятно ответить, но заявил, что акции сейчас вообще ограничены, а санитарно-эпидемиологические меры не заключаются только в масках.

Второй законопроект в пакете предполагает полный запрет на иностранное финансирование публичных мероприятий – в частности, передачу средств и имущества от любых иностранных организаций, движений и граждан. Кроме того, вводится запрет на финансирование таких мероприятий лицами без гражданства, анонимными жертвователями, а также юридическими лицами, которые были зарегистрированы в Минюсте РФ менее чем за год до мероприятия. «Пожертвование, внесенное анонимным жертвователем, подлежит перечислению в доход федерального бюджета», – говорится в документе.

«Чтобы провести мероприятие, организатор должен будет указать любой банковский счет в российском банке, через который он будет осуществлять финансирование с соблюдением этих условий», – сообщил Вяткин. После мероприятия организатор должен будет отчитать перед тем органом власти, который согласовал акцию, какие средства были собраны и как они были истрачены. Все, что не было истрачено, организатор будет обязан вернуть гражданам «пропорционально вложенным средствам».

Депутат признал, что законопроекты связаны с событиями в ближнем зарубежье, где, по его словам, происходило иностранное вмешательство в уличную протестную деятельность.

В ходе обсуждения депутат от «Справедливой России» Олег Нилов поинтересовался, какой именно «уполномоченный орган», обязанный предупредить организатора в случае угрозы ЧС или теракта, имел в виду автор документа. «Вы кому передаете такое право? Это большая недоработка, достаточно одного этого, чтобы считать закон вообще антиконституционным», – отметил Нилов.

Вяткин подтвердил его опасения: в законе имеется в виду орган местного самоуправления, а не МЧС, ФСБ или другие службы, первыми получающие информацию о терактах или ЧС. После такого ответа Нилов заявил, что у него появилось подозрение о подготовке этих инициатив под грядущие в 2021 году выборы Госдумы.

Депутат от ЛДПР Павел Шперов поинтересовался, кто будет определять достаточность санитарно-эпидемиологических мер, которые должен указать в заявке организатор митинга. «Может, проще уже совсем отменить 31 статью Конституции? Чтобы граждане вообще не собирались? Просто загнать всех куда-то в подвалы, чтобы они ничего не обсуждали и никуда не выходили», – предложил он, сравнив новые правила с известной ситуацией в Киеве. «Там тоже пытались всех куда-то загнать, в итоге люди вышли на улицы и свергли ту власть», – напомнил он.

Судя по ответу Вяткина, проверять достаточность мер не будет никто, однако «обозначить их организатор обязан». По его словам, на митинге в 100 тысяч человек нужны туалеты, «а кто их будет предоставлять?»

«Меня удивляет, что вы, столько лет побыв представителем Конституционного суда, посягнули на три статьи Конституции, на пять федеральных законов, в том числе о политических партиях и о СМИ, – обратился к Вяткину депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев. – Вы же вводите вместо уведомительного характер мероприятия разрешительный!»

В свою очередь, депутат от «Справедливой России» Олег Шеин обратил внимание, что в 2018 году партия «Единая Россия» получила 8 млн рублей от «Северстали», учредителем которой выступает кипрский офшор. «Означает ли это, что «Единая Россия» получает иностранное финансирование, и всех вас надо арестовать?» – спросил Шеин у «единоросса». «Чувство юмора у вас наверно есть, но я его не оценил», – замялся Вяткин, и сообщил, что если «ЕР» деньги не вернула – то значит, все было сделано в рамках закона.

Думская оппозиция отказалась голосовать новые правила проведения митингов. Несмотря на это, «единороссы» поддержали инициативы своего однопартийца в первом чтении.

Москва, Татьяна Дорофеева

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