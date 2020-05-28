«Главное, чтобы Собянин не купил завод по производству аквалангов…»: в соцсетях отреагировали на «смягчение ограничений» в Москве

Москвичи крайне негативно отреагировали на ужесточение масочного режима и продление пропускной системы до 14 июня. Судя по публикациям в социальных сетях, жители столицы возмущены, что с 1 июня мэрия обязывает граждан при любом выходе на улицу надевать средства защиты. Некоторые засомневались, что это решение обусловлено заботой об эпидемиологической обстановке, и сочли попыткой «отбить» затраты на покупку завода по производству защитных маскок.

«Главное чтобы Собянин не купил завод по производству аквалангов и противогазов», – прокомментировал ситуацию один из пользователей в своем микроблоге.

При этом москвичи ссылаются на заявления, которые неоднократно звучали в медицинской среде – что ношение масок на открытом воздухе не имеет смысла. «И почему-то Собянин советуется только с Поповой по поводу всеобщего масочного режима. Все нормальные врачи в один голос говорят: ношение масок в постоянном режиме противопоказано больным ХОБЛ! Где это изъятие в указах? Только 65+ оставили на больничных, хроники на работе», – возмущаются москвичи.

Недоумение также вызывает ужесточение масочного режима совмещено с разрешением занятий спортом. «А кстати! Как Собянин представляет себе занятие спортом на улице в маске?! Пробежка там, велосипед или турник – не важно. КАК??? Как можно заниматься физическими нагрузками с закрытыми дыхательными путями?! Мне просто при пешей ходьбе в маске некомфортно и тупо нечем дышать. Может Сергей Семенович и велосипеда никогда не видел?! А что? Я охотно поверю, что в Когалыме по причине климата велосипедами никто не пользуется. Но неужели некому подсказать? Что, в правительстве Москвы никто спортом не занимается?! Да ладно...» – пишет одна из пользовательниц соцсети «ВКонтакте».

Обязательное согласование графика прогулок вызвало у москвичей ассоциации с тюремным режимом и стало поводом для создания мемов. «Вы не поверите, но это подлинная цитата. Исайя 11:6 Тогда волк из Чертанова будет ходить с ягненком из Медведкова, и барс из 2-й группы прогулок будет лежать вместе с козленком из 3-й ; и телёнок, и лев, и вол будут вместе получать цифровые пропуска, и Собянин будет водить их», – иронизируют в соцсетях.

При этом москвичи в социсетях солидарны, что нынешние действия мэрии вызывают огромный негатив по отношению к Собянину. «Товарищ Собянин, вы понимаете что за вас никто голосовать не пойдет из-за того что вы развели в Москве и что творите с москвичами? Это уже все понимают. Ваши рейтинги пробили второе дно», – комментируют ситуацию москвичи. «Если и есть человек, рейтинг и отношение к которому за время короновируса упали до нуля и ниже, так это Сергей «График прогулок» Собянин. При всем том, что он сделал для Москвы хорошего, корона стерла все позитивное напрочь», – констатируют в соцсетях.

Параллельно в соцсетях продолжается флешмоб против мэра Москвы. «Флешмоб продолжается! Присылайте свои фото все, кто не хочет гулять по собянинскому графику!» – призвал депутат Мосгордумы Евгений Ступин.

Несмотря на то, что мэрия объявила о постепенном выходе на работу, многие пользователи жалуются на то, что из-за двухмесячной самоизоляции потеряли работу.

«Спасибо Собянин с 1 июня я безработная!» – сообщила москвичка в своем твиттере.

Как сообщал «Новый День», режим самоизоляции в Москве действует с 30 марта, пропускной режим – с 15 апреля. С 12 мая решением президента режим «нерабочих дней» в стране был отменен, в Москве разрешили работать промышленным предприятиям и стройкам, но горожан обязали надевать маски и перчатки в транспорте и помещениях.

Накануне, 27 мая, Собянин объявил о смягчении коронавирусных ограничений. По его словам, с понедельника, 1 июня, москвичи, включая людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями, смогут выходить из дома для прогулок и занятий спортом.

В то же время на улицах и в парках будет усилен масочный режим: ношение масок при выходе из дома на прогулку или для занятий спортом в Москве становится обязательным.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 28.05.20

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