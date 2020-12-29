Алексея Навального обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 УК РФ.

«Установлено, что для нужд деятельности ряда некоммерческих организаций, в числе которых «Фонд борьбы с коррупцией», «Фонд поддержки средств массовой информации «Пятое время года», «Фонд организации и координации защиты прав граждан», «Фонд правового обеспечения граждан», «Фонд защиты прав граждан «ШТАБ», с физических лиц было собрано более 588 млн рублей в качестве пожертвований, – сообщили в ведомстве. – Эти средства предназначались исключительно на цели фондов.



По данным следствия, Навальный, являясь фактическим руководителем указанных организаций, действуя совместно с иными лицами, потратил из этой суммы более 356 млн рублей на личные цели – приобретение личного имущества, материальных ценностей и оплату расходов (в том числе отдыха за границей). Таким образом, собранные с граждан средства были похищены.



Сейчас следователи заняты В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, а также иных лиц, причастных к его совершению».

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 29.12.20

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