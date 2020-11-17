«Это уже перешагнуло все черты дозволенного»: Зюганов настаивает на отставке авторов «детского» законопроекта

Оппозиционные фракции в Госдуме поддержали снятие с обсуждения законопроекта об изъятии детей из семьи в 24 часа. Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал авторов скандального документа, глав комитетов обеих палат парламента по государственному строительству и конституционному законодательству Павла Крашенинникова и Андрея Клишаса, добровольно сложить полномочия.

Зюганов пояснил, что еще раз пересмотрел послание президента РФ Федеральному собранию, в котором глава государства говорил о сбережении народов и населения страны. «Вместе с тем Клишас и Крашенинников вдруг внесли закон, по которому можно у любой семьи в течение 24 часов отнять ребенка. Я ожидал от партии власти любых проказ и мерзостей, но это уже перешагнуло все черты возможного и дозволенного», – подчеркнул лидер КПРФ.

Политик обратил внимание, что авторы этого законопроекта «сидели рядом с президентом и убеждали нас, что надо принимать поправки в Конституцию, ибо тогда у нас будет подлинно социальное государство». «Вместе с тем они все делают для того, чтобы именно подорвать тысячелетние основы нашей государственности», – констатировал Зюганов, подчеркнув, что по законопроекту Клишаса и Крашенинникова «можно ворваться к вам в дом под любым надуманным предлогом – сосед звякнул на предмет того, что кто-то у вас заплакал».

При этом лидер КПРФ поинтересовался: «Где у вас, господа Клишас и Крашенинников, гарантии в Конституции нормального образования?» «Вы подрываете российскую государственность, – заявил Зюганов. – Вы не имеете права занимать эти посты. Вы должны написать заявления об уходе с этой должности. Вы не гарантируете ни [соблюдения] Конституции, ни [укрепления] основ государственности».

«Очень хорошо, что сняли закон об изъятии детей из семьи в 24 часа, – заявил, в свою очередь, и лидер ЛДПР Владимир Жириновский. – Рожать 9 месяцев надо, а изъять – 24 часа и изъяли. Это же издевательство»

«Может комитет подумать получше? И члены комитета, которые голосуют за включение в повестку дня. У них все порядке с головой? Есть Совет Думы, в первую очередь надо обсудить, можно ли включить в повестку дня такие опасные законы. Но вот одумались и сняли», – заключил лидер ЛДПР.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 17.11.20

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