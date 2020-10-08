Неувязочки: МВД опубликовало новые данные о ЧП с Навальным

Министерство внутренних дел РФ обнародовало новые подробности результатов проверки обстоятельств при госпитализации скандального оппозиционера Алексея Навального. В ведомстве указали на несостыковки в версии отравления и обратили внимание на саботаж со стороны европейских силовых структур.

В частности, заместитель начальника Следственного управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу Сергей Потапов сообщил, что в день госпитализации политика, 20 августа, на адрес электронной почты Ленинского суда Омска поступило письмо с информацией о минировании зданий районных судов, железнодорожного вокзала, отделения почты, банков и аэропорта, однако угроза взрыва не подтвердилась. «С учетом появления в СМИ информации о том, что заведомо ложное сообщение о заминированных учреждениях города Омска было сделано с целью помешать экстренной посадке рейсового самолета, в числе пассажиров которого находился Навальный», следователями отрабатываются дополнительные версии случившегося», – отметил Потапов.

По его словам, в рамках проверки выяснилось, что анонимное сообщение было отправлено через почтовый сервис, который предоставляет бесплатные услуги временной электронной почты, а его серверы находятся на территории Германии.

При этом Потапов подчеркнул, что информация о минировании аэропорта не разглашалась. «Вызывает вопрос, откуда, из каких источников эти сведения появились у одного из лиц, вовлеченных в доследственную проверку. Проще говоря, откуда у господина Навального, находившегося в клинике «Шарите» и только по сообщениям оттуда, пришедшего в себя, появились такие сведения, которых, повторюсь нигде не было», – сказал он.

Представитель МВД также сообщил, что следствие пытается установить, почему и зачем сопровождавшие Навального хранили и перевозили с собой бутылки с водой, из которых он пил. «На территории Германии было проведено токсикологическое исследование бутылки с водой, представленной на исследование Марией Певчих, на которой якобы обнаружено присутствие нервно-паралитического отравляющего вещества. Однако непонятно, зачем и каким именно способом вывозились предметы, из номера гостиницы в Томске, в котором проживал Навальный», – отметил он.

При этом в ведомстве выяснили, что во время предполетного досмотра в аэропорту Толмачёво в Новосибирске в чемодане и рюкзаке Певчих не было каких-либо емкостей объемом свыше 100 мл, в том числе бутылки с водой. Вместе с тем следствие не нашло юридического подтверждения информация об официальном трудоустройстве Певчих в ФБК.

Потапов также обратил внимание, что европейские страны отказываются оказывать сотрудничать с российским правоохранительными органам. «Было направлено четыре запроса об оказании правовой помощи в компетентные органы Федеративной Республики Германия, один запрос в компетентные органы Королевства Швеция и один запрос в компетентные органы Французской Республики. Ни на один из них зарубежные коллеги не предоставили ответа», – отметил он.

Напомним, сегодня Навальный записал первое видео после госпитализации. В нем оппозиционер снова обвинил президента РФ Владимира Путина в отравлении. «Я действительно считаю, и я уверен, что за покушением на меня стоит президент России Владимир Путин. И мне кажется, что все события, которые происходят прямо сейчас, указывают на это», – заявил политик.

Как сообщал «Новый День», Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Лайнер экстренно приземлился в Омске. Политика с признаками острого отравления госпитализировали в реанимацию. Навальный впал в кому, его подключили к аппарату ИВЛ. Омские врачи диагностировали у Навального нарушение обмена веществ. 22 августа оппозиционер был перевезен в берлинскую клинику «Шарите».

Накануне Организация по запрещению химического оружия по итогам исследования биоматериалов Навального заявила, что его отравили веществом, имеющим схожие характеристики с токсичными химикатами, упомянутыми в Конвенции о химическом оружии, и которое не значится в списках запрещенных ОЗХО. В России эти выводы опровергают.

Москва, Мария Вяткина

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