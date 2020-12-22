Госдума запретила разглашать данные о частной жизни и работе силовиков

Депутаты Госдумы одобрили в третьем, окончательной чтении закон, запрещающий разглашать данные об оперативно-разыскной деятельности и частной жизни силовиков даже без непосредственной угрозы их безопасности. Речь идет о судьях, прокурорах, полицейских, росгвардейцах, сотрудниках Следственного комитета, ФСБ, ФСИН, ФСО, сотрудниках контрольных органов, ФНС, ФТС, ФАС и отдельных категориях военнослужащих.

Законопроект внесли на рассмотрение парламентариев депутаты Василий Пискарев и Дмитрий Вяткин (оба – ЕР), а также депутат от ЛДПР Дмитрий Савельев.

Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, сейчас «мера государственной защиты в виде обеспечения конфиденциальности сведений о защищаемом лице» может применяться только к тем должностным лицам, в отношении которых существует угроза посягательства на их жизнь или здоровье в связи со служебной деятельностью.

Однако, как указывают авторы документа, в настоящее время «расширяется практика несанкционированного опубликования» сведений о частной жизни сотрудников правоохранительных, контролирующих органов, военнослужащих, что «негативно влияет на осуществление ими своих полномочий, препятствует отправлению правосудия, борьбе с преступлениями и другими правонарушениями».

В связи с этим депутаты предложили разрешить накладывать запреты по решению органа, обеспечивающего безопасность, на выдачу и разглашение персональных сведений об этих лицах независимо от наличия непосредственной угрозы их безопасности. Исключением являются «случаи согласия защищаемого лица на выдачу указанных сведений, выявления их в ходе предварительного расследования по уголовному делу или в рамках исполнения требований антикоррупционного законодательства», отмечается в пояснительной записке.

Также Госдума запретила разглашение сведений, которые содержатся в запросах, направляемых гражданам и организациям во время оперативно-разыскной деятельности. Под этот пункт не подпадает информация, оглашенная в открытом судебном заседании, изложенная в жалобах на решения и действия органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность, а также распространенная уполномоченными органами в СМИ и интернете.

По мнению замдиректора центра «Трансперенси интернешнл – Россия» Ильи Шуманова, данный закон – это «хорошая, но неэффективная» попыткой ограничить интерес к теме коррупции. «Закрытие этих данных приведет к еще большим скандалам, когда коррупционные сведения будут так или иначе где-то вылезать, – заявлял эксперт в комментарии «Коммерсанту», отмечая при этом, что «есть альтернативные источники информации, а официальные реестры и сейчас мало что дают».

Москва, Наталья Петрова

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