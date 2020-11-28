«Падение уровня жизни в России будет очень высоким»: Кудрин о последствиях коронавирусного кризиса

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин спрогнозировал падение экономики России по итогам 2020 года до 4,5%, что выше официального прогноза 3,9%. Экономический спад, вызванный пандемией коронавируса, спровоцировал значительное снижение уровня жизни в стране, что приведет к увеличению числа бедных на 1 млн человек к концу года, полагает руководитель СП. Кудрин также заявил, что из-за коронавирусного кризиса закроется как минимум треть предприятий малого и среднего бизнеса, и призвал государство нарастить поддержку МСП – ресурсы для этого есть.

По словам Кудрина, за последние пять лет уровень жизни в России упал примерно на 10%, и «за этот год у нас падение будет снова очень высоким». Во втором квартале падение жизненного уровня было больше 8%, а в третьем квартале уже 4,5%, заявил экономист в субботу на Общероссийском гражданском форуме, передает «Интерфакс».

В результате количество бедных прирастет примерно на 1 млн человек, продолжил Кудрин, отметив, что в ближайшие годы сильного отскока не произойдет. «Это означает, что нам нужно наш фокус обращать на тех людей, которым нужна поддержка», – подчеркнул он.

Глава СП также заявил, что европейская экономика из-за пандемии по итогам году упадет на 8-9%, ВВП Великобритании снизится на 11%, а экономика России, по официальному прогнозу, сократиться на 3,9%. Однако, полагает Кудрин, падение российской экономики будет больше 4%, «может быть, 4,5%».

В октябре глава Счетной палаты заявлял, что его ведомство прогнозирует экономический спад в РФ в 2020 году от 4,2% до 4,8%.

Кудрин также высказал мнение, что коронавирусный кризис с учетом второй волны не переживет как минимум треть компаний малого и среднего предпринимательства (МСП). В связи с этим, считает он, государство должно «существенно поддержать дополнительно и средний, и малый бизнес, и население», ресурсы для этого есть. «Вторая волна требует большей поддержки, чем было в первую волну» – цитирует главу Счетной палаты ТАСС.

Напомним, в октябре падение ВВП России ускорилось с 3% до 4,7% в годовом выражении. Минэкономразвития по итогам девяти месяцев оценивает спад на уровне 3,6%, а по итогам года ожидает снижение ВВП на 3,9%. Банк России прогнозирует, что по итогам года спад экономики составит 4-5%.

Москва, Наталья Петрова

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