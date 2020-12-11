Каждый третий житель России считает, что живет бедно

Треть россиян (33%) считают себя бедными, большинство же граждан (64%) относят себя к людям со средним достатком. Об этом говорят результаты опроса, проведенного фондом «Общественное мнение». При этом 7% заявляют, что жили в бедности всегда, еще столько же говорят, что стали бедными от пяти до десяти лет назад, а 12% признались, что попали в безденежье более десяти лет назад. К богатым причисляет себя только 1% респондентов.

В числе причин своей бедности россияне называют низкие зарплаты и их снижение, рост цен и тарифов, потерю работы, выход на пенсию, плохое здоровье.

Согласно результатам опроса, почти две трети заявивших о своей бедности респондентов (20%) считают, что в ближайшие три-пять лет будут жить так же бедно, как и сейчас. 6% уверены, что за это время им удастся ощутимо повысить свой уровень жизни. 7% затруднились с ответом.

По мнению больше половины опрошенных (52%), в большинстве случаев человек может преодолеть бедность и существенно улучшить своё благосостояние. В то же время 40% респондентов убеждены в обратном.

При этом доля россиян, считающих, что общество утроено более правильно, если в нем благополучие человека зависит прежде всего от его собственных усилий, уменьшилась с 45% в марте до 38% в ноябре 2020 года. В то же время доля участников опроса, рассчитывающих в этом вопросе на государство, выросла с 44% в марте до 45% в ноябре.

Всероссийский телефонный опрос был проведен 13-15 ноября 2020 года среди 1 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет.

В ноябре глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин спрогнозировал, что экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, приведет к увеличению числа бедных на 1 млн человек к концу года. По его словам, за последние пять лет уровень жизни в России упал примерно на 10%, и «за этот год у нас падение будет снова очень высоким».

В октябре глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в России бедными являются около 13,5% граждан, или 20 млн. По итогам прошлого года уровень бедности в стране составил 12,3% – доходы ниже прожиточного минимума получали около 18 млн граждан, сообщал Росстат.

Москва, Наталья Петрова

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