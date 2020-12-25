«Если не изменим систему соцподдержки, то будет провал»: СП оценила меры по борьбе с бедностью в России

В России каждая пятая бедная семья не получала ни одной социальной выплаты с 2014-го по 2018 год. Об этом говорится в анализе Счетной палаты РФ по достижению национальной цели «Снижение в два раза уровня бедности в РФ». Аудиторы предупреждают, что в целом политика правительства России, нацеленная на снижение уровня бедности и проводимая через нацпроекты и госпрограммы, даже без учета последствий пандемии коронавируса, не обеспечивает в полной мере достижение поставленных президентом национальных целей по росту реальных доходов россиян и снижению уровня бедности вдвое к 2024 году – с 13,2 до 6,6%.

«Согласно расчетам Счетной палаты, доля всего объема социальных выплат, которую получали лица, проживающие в малоимущих домохозяйствах, в 2014-2018 годах находилась на уровне 22-26 %. При этом около 19-20% малоимущих домохозяйств в эти же годы не получало никаких социальных выплат», – пришли к выводу аудиторы.

СП также оценила влияние на достижение национальных целей по росту реальных доходов и снижению уровня бедности шести мер государственной политики – пособия малоимущим семьям с детьми до 3 лет и от 3 до 7 лет, увеличение минимальных и максимальных размеров пособий по безработице, социальные надбавки к пенсиям, ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан и увеличение заработных плат работникам бюджетного сектора. «Эти меры в совокупности приводят к увеличению реальных располагаемых доходов на величину до 2 п. п. и снижению уровня бедности на величину до 2-3 п. п.», – указали аудиторы. При этом они отметили, что ряд подобных мер существовал в 2017 году, поэтому они не приведут к дополнительному снижению уровня бедности относительно значений 2017 года.

В связи с этим нужно расширять меры социальной поддержки и «принять план реализации мер по повышению нацеленности социальной помощи на малоимущих», полагают в Счетной палате. Необходимо проанализировать, какие дополнительные меры господдержки следует принять, а какие вообще отменить или модифицировать из-за их неэффективности.

По мнению СП, при разработке новых мер господдержки и модификации имеющихся следует ориентироваться на повышение адресности социальной помощи, что будет способствовать «фокусировке государственной помощи на наиболее уязвимых категориях населения», в том числе на тех, которые не являются бедными формально, но рискуют попасть за черту бедности.

При этом аудиторы обратили внимание на то, что «только экономического роста недостаточно для достижения национальной цели по двукратному снижению бедности в 2 раза к 2024 году». Для этого необходимо реформировать систему социальной поддержки, в противном случае мы не добьемся выполнения цели по борьбе с бедностью, определенной главой государства, заключили в СП.

В целом, как считают аудиторы, пандемия коронавируса и ее последствия негативно повлияют на достижение национальных целей по устойчивому росту доходов и снижению уровня бедности в стране.

Напомним, в ноябре глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин спрогнозировал, что экономический кризис, вызванный пандемией, приведет к увеличению числа бедных на 1 млн человек к концу года. По его словам, за последние пять лет уровень жизни в России упал примерно на 10%, и «за этот год у нас падение будет снова очень высоким».

В октябре министр труда и соцзащиты России Антон Котяков заявил, что в стране бедными являются около 13,5% граждан, или 20 млн. По итогам прошлого года уровень бедности в стране составил 12,3% – доходы ниже прожиточного минимума получали около 18 млн граждан, сообщал Росстат.

Москва, Наталья Петрова

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