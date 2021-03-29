«Не только семьи с детьми»: Счетная палата призвала расширить круг получателей соцпособий

В Счетной палате России предложили расширить круг получателей помощи со стороны государства. По мнению ведомства, социальные пособия следует выплачивать не только семьям с детьми, но и другим категориям нуждающихся граждан. При этом, согласно инициативе СП, необходимо изменить способ их расчета. Об этом сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам в понедельник, 29 марта.

«Мы считаем возможным рассматривать пособия по социальной поддержке, которые бы исходили из дефицита доходов семьи, и распространялись бы на другие категории населения, а не только имеющих детей», – цитирует Кудрина «Интерфакс». По его словам, в этом случае видны «пути снижения бедности и достижения тех целей, которые поставил президент». Глава СП добавил, что соответствующие предложения уже представлены в правительство.

Кудрин также сообщил, что СП в прошлом году провела анализ действующих мер поддержки. Выяснилось, что почти каждое пятое малоимущее домохозяйство не получило никакой помощи от государства, напомнил он.

«Мы должны подумать, как дать возможность любому человеку, находящемуся ниже прожиточного минимума, обратиться к государству и на определенных основаниях получить все-таки помощь, а не остаться один на один с такой проблемой», – подчеркнул Кудрин.

Руководитель СП добавил, что одним из вариантов увеличения соцподдержки могло бы стать распространение детского пособия на детей до 17 лет. Однако, по его словам, даже в этом случае «ребенок или семья» не всегда смогут выйти из зоны бедности. Причина в том, что пособие «распределяется между всеми членами семьи формально», а дефицит дохода в ней может превышать размер пособия, пояснил Кудрин. «Когда мы говорим, что пособие может быть около 12 тысяч в расчете на ребенка, то при его выплате дефицит дохода может быть больше, и при распределении в среднем на члена семьи все они остаются ниже прожиточного минимума, в любом случае, даже при выплате пособия», – отметил он.

Напомним, в конце прошлого года СП сообщила, что в России каждая пятая бедная семья не получала ни одной социальной выплаты с 2014-го по 2018 год.

Аудиторы предупредили, что политика правительства России, нацеленная на снижение уровня бедности и проводимая через нацпроекты и госпрограммы, даже без учета последствий пандемии коронавируса, не обеспечивает в полной мере достижение поставленных президентом национальных целей по росту реальных доходов россиян и снижению уровня бедности вдвое к 2024 году – с 13,2 до 6,6%.

В октябре 2020 года министр труда и соцзащиты России Антон Котяков заявил, что в стране бедными являются около 13,5% граждан, или 20 млн. По итогам 2019 года уровень бедности в стране составил 12,3% – доходы ниже прожиточного минимума получали около 18 млн граждан, сообщал Росстат.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 29.03.21

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