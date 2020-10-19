Параллельная реальность: Мишустин заявил, что экономика восстанавливается быстрее, чем ожидалось

Экономика России восстанавливается быстрее, чем ожидалось. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, «нам удалось сохранить макроэкономическую стабильность».

«Несмотря на довольно внушительный объем прямой и косвенной поддержки, нам удалось сохранить макроэкономическую стабильность – с начала года инфляция составила чуть более 3%, восстановление экономики идет быстрее, чем предполагалось», – цитирует «Интерфакс» главу правительства РФ.

Мишустин также заявил, в следующем году ожидается возвращение к росту ВВП «на уровне, превышающем 3%, и сохранение инфляции вблизи 4%».

Как сообщал «Новый День», по данным Росстата, на фоне эпидемии коронавируса и введенных мер по борьбе с инфекцией уровень бедности в стране заметно вырос. Во втором квартале текущего года численность россиян с доходом ниже прожиточного минимума (11 468 рублей) составила 19,9 млн человек (13,5% населения страны), что на 1,3 млн человек больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (12,7% населения).

Реальные располагаемые доходы россиян во втором квартале 2020 года снизились на 8%, что является рекордным показателем за последние 20 лет. Вместе с тем, реальные зарплаты россиян за январь-июль выросли в годовом выражении на 2,9%. В Росстате объяснили это тем, что средние и крупные предприятия в наименьшей степени пострадали от коронакризиса, а организации бюджетной сферы не прекращали выплаты.

По данным Центра развития НИУ ВШЭ, в сентябре Сводный опережающий индекс (СОИ) остался в отрицательной области (-1,0%), шансы на быстрое восстановление экономики после весеннего обвала уменьшаются.

Действующий официальный прогноз правительства РФ предполагает спад ВВП РФ в 2020 году на 3,9% и рост на 3,3% в 2021 году, инфляцию на уровне 3,8% в 2020 году и 3,7% в 2021 году. Однако многие экономисты раскритиковали такие ожидания кабинета министров, а план по выводу экономики из кризиса нереалистичным.

Большинство представителей российского бизнеса, которые приняли участие в опросе аппарата уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей, считают, что правительственный «Общенациональный план по восстановлению национальной экономики и доходов россиян» оторван от реальной жизни, а включенные в документ меры недостаточны. При этом в общей сложности 80% респондентов оценили ситуацию в своей отрасли как «кризис» и «катастрофа».

По результатам опроса ВЦИОМ, более половины жителей России (60%) полагают, что самые тяжелые времена в стране еще впереди.

Москва, Мария Вяткина

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