Это катастрофа: только 4% предпринимателей верят в антикризисный план правительства РФ

Правительственный «Общенациональный план по восстановлению национальной экономики и доходов россиян» оторван от реальной жизни, а включенный в документ меры недостаточны. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такого мнения придерживается большинство представителей российского бизнеса, которые приняли участие в опросе, проводившимся аппаратом уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей. При этом в общей сложности 80% предпринимателей оценили ситуацию в своей отрасли как «кризис» и «катастрофа».

Как сообщила пресс-служба бизнес-омбудсмена, на вопросы отвечали руководители и владельцы 3035 компаний из 85 субъектов РФ. В результате оказалось, что 34% респондентов считают, что план кабинета министров оторван от реальной жизни, еще 22% – что вошедшие в него меры недостаточны. Хорошим этот документ назвали только 4% участников исследования.

Опрос показал, что ожидания бизнеса от ближайшего будущего снова начали ухудшаться. Если в августе положение своей компании как «кризис» или «катастрофа» оценивали 26,19% респондентов (и это было на 7 % меньше, чем в июле), то в октябре показатель увеличился до 29,87%. При этом 50% участников опроса отметили снижение финансовых показателей компании (с августа показатель вырос на 5%). В общей сложности доля предпринимателей, негативно оценивающих положение компании («снижение», «кризис» или «катастрофа» выросла на 8% и достигла 80%).

В то же время 74% респондентов оценили шанс выживания своей компании в случае повторного введения режима карантина на 50% и ниже. Из них 17% уверены, что точно не переживут повторные ограничения.

Главной трудностью участники опроса по-прежнему считают упавший и не восстановившийся потребительский спрос (67%). Далее с большим отрывом следуют такие ответы, как «невозможность платить налог на имущество или платежи по договору» (26%), «невозможность платить заработную плату и налоги с ФОТ» (26%), «неплатежи со стороны контрагентов» (25%).

52% участников исследования прогнозируют, что по итогам 2020 года спрос на продукцию/услуги их компании снизится более чем в 2 раза по сравнению с 2019 годом. Треть респондентов считают, что спрос сократится на 20-50% по отношению к 2019 году.

Лишь 6% опрошенных заявили, что фонд оплаты труда (ФОТ) в их компаниях в 2020 году будет выше, чем в 2019-м. 32% заявили, что сокращение объема ФОТ составит до 20%. 24% – допустили, что он может быть сокращен вдвое. Еще 21% не исключили его сокращения в пять раз. Оставшиеся 18% респондентов сообщили, что урезание ФОТ по итогам года может быть еще значительнее.

Самой необходимой мерой поддержки представители бизнес-сообщества назвали снижение налоговой нагрузки (70 % ответов). 68% респондентов отметили, что «лучшая мера поддержки – не закрывать бизнес на карантин». Следующие по популярности меры – льготные кредиты (35%) и стимулирование спроса (28%).

Москва, Анастасия Смирнова

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