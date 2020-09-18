«Выгонять к чертовой матери!..» Экономисты жестко раскритиковали планы правительства Мишустина

Российское правительство выбрало тупиковую экономическую политику и снова возвращается к «философии кубышки». Как передает корреспондент РИА «Новый День», экономисты сравнивают рост налогового гнёта с попытками «в голодный год подстричь овцу» и предупреждают о рецессии и фатальных последствиях для страны.

В частности, профессор Высшей школы экономики, сопредседатель Партии роста Евгений Коган обратил внимание, что коронавирусный кризис, вопреки здравому смыслу и экономической логике, только укрепил прежний тупиковый курс российского правительства. «Сегодня делаются постоянные попытки поднять налоги, уменьшить покупательную способность, залезть в налоги: косвенные или прямые, акцизы, или еще что-то. В конце концов, несколько лет назад нам торжественно было обещано временное «затягивание поясов» во имя мобилизации средств, чтобы ускорить экономический рост. Я говорю про те самые два процента НДС. Это было «выдающееся» достижение российских экономистов, тянущее на Нобелевскую премию! «А давайте поднимем налоги, чтобы увеличить экономический рост!!!» – честно говоря, таких людей надо лишать дипломов и выгонять к чертовой матери. Сегодня мы пытаемся повторить тот же самый неудачный эксперимент и стать чемпионами мира по приседанию на граблях», – возмутился эксперт.

Коган пояснил, что рост налогового давления на бизнес – «дополнительный фактор, который депрессивно влияет на экономическое развитие», особенно учитывая мировой локдаун и последовавшие коронавирусные ограничения. «Полагаю, что в данных условиях, повышение налогов для компенсаций выпадающих доходов в период коронавируса – это неправильная политика. Гораздо лучше сегодня или иметь дефицит, или сокращать расходы, но только в одной сфере – в урезании трат чиновников. Это единственная статья, которую можно и нужно трогать. Если немного подсократить разросшийся чиновничий аппарат, то ничего страшного не случится, зато эффективность работы выше будет», – констатировал он.

По оценке экономиста, сейчас самое время более эффективно расходовать «кубышку». «Когда у тебя идет вал доходов и закрома переполняются от резервов, тогда да, можно голову на время отключать, сейчас же нужно думать об эффективности использования денег. Нельзя сокращать ни в коем случае затраты на экономику и на помощь бизнесу. Если только поговорить на тему сокращения расходов на силовой блок, но снова поднимется вой, что Родина в опасности», – подчеркнул Коган.

Как считает эксперт, экономический блок правительства РФ сейчас должен минимизировать налоговое бремя на население, малый и средний бизнес. «Одна из самых важных проблем – это занятость и покупательная способность. И если она будет падать, то не видать нам никакого экономического роста, как своих ушей. Необходим тотальный пересмотр налоговой политики для малого бизнеса, а возможно и создание стимулирующей политики, когда малый бизнес полностью освобождается от налогов. Скажу образно: попытка в очередной раз в голодный год подстричь овцу, может закончится падежом всей отары», – отметил он.

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей, лидер Партии роста Борис Титов также заявил, что предложенная правительством корректировка налоговой системы кране спорная. Он считает, что сейчас необходимо комплексно решать проблемы, а не затыкать дыры в бюджете дополнительными взиманиями.

При этом Титов подчеркнул, что доходность сырьевого сектора, особенно нефтянки, резко упала, поэтому не может «решать все проблемы страны». «Решений здесь два – либо найти новый источник доходов бюджета, пересмотрев всю структуру экономики (а это огромная программа с участием как государства, так и предприятий и граждан), либо отказаться от половины бюджетных расходов, снизив социальные обязательства», – заявил бизнес-омбудсмен.

«Надо вообще рассмотреть модель экономики и прогноз того, как она будет существовать, а отсюда формировать уже новую налоговую модель, – полагает Титов. – Возможно, надо полностью освобождать от налогов перспективные сектора. Когда над США пролетел советский спутник, там на 5 лет были отменены налоги в сфере хайтек, и это дало результат. Может быть, задуматься о таком же», – добавил он.

Так или иначе, по оценке Титова, предложенных мер будет явно недостаточно, чтобы решить нарастающие проблемы. «Ясно, что только за счет упомянутых источников дефицит в несколько триллионов рублей покрыть не удастся, поэтому эти новые поступления – лишь часть привлекаемых средств. Остальные будут найдены за счет перераспределения расходов, займов, возможны даже инструменты рефинансирования ЦБ, и так далее», – обратил внимание бизнес-омбудсмен.

Как сообщал «Новый День», ранее на этой неделе министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что в 2021 году реальные доходы населения восстановятся и полностью отыграют коронавирусные потери при сохранении инфляции вблизи 4%. В текущем году ожидается рост на 1,5% реальных заработных плат вместо спада на 3,6%, который министерство прогнозировало ранее.

Глава правительства РФ Михаил Мишустин со своей стороны заявил, что у российской экономики есть необходимый запас прочности. Уже к концу следующего года российская экономика выйдет на траекторию устойчивого роста, и далее будет расти темпом не менее 3% ежегодно. При этом премьер подчеркнул, что доходные отрасли экономики получат новые налоги.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 18.09.20

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