«Чтобы общество не могло потроллить»: Госдума приняла во втором чтении законопроект о гарантиях экс-президенту и его семье

Законопроект о повышенных гарантиях бывшему президенту РФ и членам его семьи принят во втором чтении. Поправки оппозиции были отвергнуты. Как пояснил глава думского комитета по госстроительству Павел Крашенинников, предлагаемые изменения в документ противоречили Конституции.

В частности, депутат от КПРФ Юрий Синельщиков предложил «упростить правила иммунитета» для экс-главы государства: наложить запрет на совершение и не тяжких преступлений, а «из каскада тех органов, которые решают вопрос об иммунитете, исключить Верховный суд и Конституционный суд».

«Если Верховный суд примет решение еще до следствия и судебного рассмотрения дела в отношении экс-президента, значит – точно будет обвинительный приговор, а это нарушение принципа презумпции невиновности», – пояснил Синельщиков.

По его словам, исключить Конституционный суд необходимо, поскольку этот орган будет давать заключение о соблюдения процедуры прохождения вопроса лишения иммунитета в самом ее начале, «а все безобразия у нас творятся на предварительном следствии и рассмотрении дела в суде».

Думский комитет по государственному строительству рекомендовал отклонить поправку. «[Закон] не нужен лицам, прекратившим исполнение полномочий президента, это нужно обществу, чтобы мы понимали, что происходит, – заявил глава комитета Павел Крашенинников. – Тем, кто прекратил исполнение полномочий, нужно понимать, какие существуют правила игры».

Депутат также обратил внимание, что главе государства часто приходится принимать непопулярные решения, и президент должен понимать, что по окончании полномочий государство будет его защищать. «Чтобы общество не могло человека потроллить, повозбуждать какие-то дела», – пояснил он.

«Если мы на секунду в фантастическом сне представим, что принимаем эту поправку, то сразу противоречие Конституции будет. Этого делать ни в коем случае нельзя», – заключил Крашенинников.

Законопроект во втором чтении был принят 354 голосами при 41 против. Воздержавшихся не было.

Москва, Татьяна Дорофеева

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