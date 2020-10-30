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«То, что происходит, напоминает диверсию!» Система маркировки лекарств может быть приостановлена на полгода

Госдума может приостановить на полгода действие системы маркировки медицинских препаратов, которая спровоцировала в стране лекарственный дефицит. Соответствующий законопроект подготовлен к внесению в нижнюю палату парламента, сообщил соавтор документа, вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев.

«Совместно с коллегой Ярославом Ниловым подготовили ко внесению в ГД законопроект о приостановке маркировки лекарств на 6 месяцев», – сообщил Лебедев на своей странице в «Фейсбуке».

Парламентарий отметил, что его шокирует и возмущает реакция чиновников, не желающих комментировать сообщения о невозможности купить в российских аптеках необходимые лекарства. «40 миллионов неполученных упаковок лекарств – это значит, что миллионы наших граждан не смогут купить нужное лекарство, болезнь обострится, и им потребуется госпитализация. А мест в больницах нет, все ушли сражаться с ковидом», – пишет Лебедев. В такой ситуации все ответственные ведомства должны круглосуточно в ручном режиме решать возникшую проблему, подчеркнул он.

ЛДПР требует от правоохранительных органов провести проверки сложившейся ситуации с лекарствами и отменить все штрафы, уже выписанные аптекам, в свою очередь заявил его коллега по фракции Ярослав Нилов. «То, что происходит, напоминает диверсию!», – констатировал он в комментарии в «Фейсбуке».

На 10:40 пятницы, 30 октября, в электронной Системе Госдумы нет информации о внесении законопроекта о приостановке действия системы маркировки лекарств.

Ранее Минпромторг сообщил, что маркировка лекарств временно переводится в уведомительный режим работы, что позволит отпускать препараты, не дожидаясь ответа системы.

Москва, Татьяна Дорофеева

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