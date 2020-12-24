«Испугались того, что творится в Белоруссии»: Госдума приняла еще один репрессивный законопроект Вяткина

Госдума на последнем пленарном заседании в осенней сессии приняла в первом чтении еще один из серии «репрессивных» законопроектов депутата от «Единой России» Дмитрия Вяткина. Речь идет о наказании за «неправомерное использование отличительного признака представителя СМИ». Как передает корреспондент РИА «Новый День», думская оппозиция сочла это страхом власти перед повторением белорусских протестов, а в «ЕР» заявили, что это только начало.

Представляя поправки в Кодекс об административных нарушениях (КоАП), депутат Вяткин обратил внимание, что его законопроект направлен в развитие уже одобренного Госдумой закона. «Мы уже принятым нами законом установили дополнительные гарантии и условия освещения журналистами и работы журналистов на массовых публичных мероприятиях. В том числе уточнили понятия «знак представителя СМИ» и порядок утверждения знака. Данным законопроектом предлагается ввести в Кодекс об административных правонарушениях ответственность для тех, кто не является журналистами, но пытается под них мимикрировать с целью избежать ответственности, попасть под особое отношение. Прошу поддержать», – сказал Вяткин.

Парламентарий пояснил, что единый образец «знака представителей СМИ» будет устанавливаться Роскомнадзором по согласованию с Союзом журналистов, МВД и Росгвардией.

Между тем думская оппозиция в очередной раз попыталась возразить инициатору репрессивных мер. В частности, депутат от КПРФ Николай Коломейцев обратил внимание, что штрафы, которые предлагается установить за использование знака, неадекватно завышены. «Вы предлагаете от 20 до 30 тысяч внести штраф. У нас даже посчитанный с медианной зарплатой МРОТ будет 12 700… Это я о соразмерности наказания. Методика определения штрафа?» – спросил он.

Депутат от КПРФ Алексей Куринный также обратил внимание на несоразмерность штрафов, которые предлагаются в законопроекте. «Хотелось бы понять логику, если человек придет на митинг в форме сотрудника МВД или ФСБ, он получит штраф от тысячи до полутора тысяч рублей. А если он придет со знаком журналиста, он получит штраф от 20 до 30 тысяч. Это более опасный вариант, чем носить форму правоохранительных органов с точки зрения соразмерности?» – отметил он.

Вяткин со своей стороны согласился, что штрафы «несоразмерны» и анонсировал новую редакцию КоАП, где суммы санкцией, судя по всему, будут увеличены. «Что касается размера сумм штрафов, они определяются, исходя из размеров штрафов, которые действуют много лет по схожим правонарушениям. Обратите внимание на штрафы, установленные другими частями статьи 20.2 КоАП – это однопорядковые суммы. Но вы правильно подметили ситуацию, в которой сейчас находится КоАП. Сейчас мы вносим точечные изменения. Действует межведомственная группа, которая готовит текст новой редакции Кодекса. Мы прорабатываем изменения как в общую, так и в особенную часть, чтобы схожие по степени общественного вреда правонарушения и наказывались одинаково. Но чтобы исправить ситуацию, нужно принимать новую редакцию. Сейчас же мы вынуждены действовать точечно, но делать это необходимо», – заявил он.

В ходе обсуждения депутат от ЛДПР Сергей Иванов, в свою очередь, пояснил, что жесткие карательные меры принимаются с оглядкой на события, которые развернулись минувшим летом и осенью в Белоруссии. «Для чего все это принимается? Основной закон был принят, чтобы на нас мировое сообщество не смотрело криво, когда особо рьяные сотрудники полиции «отдубасят» журналиста. Поэтому всем журналистам предписано иметь либо повязку, либо еще что-то», – пояснил он.

«Но тут у этих товарищей, которых представляет Дмитрий Федорович (Вяткин), возникло сомнение: а что будет, если этим символом будут пользоваться другие люди? Кого ж тогда бить этим не в меру рьяным защитникам демократии? Для этого все и введено. Никакой другой подоплеки нет. Испугались того, что творится в Белоруссии», – выразил уверенность Иванов.

По его мнению, граждане, которые на митинге попытаются спастись с помощью «знака журналиста» от полицейской дубинки, имеют на это право. «Не так давно на пленуме Верховного суда за гражданами России было закреплено право на самооборону любыми доступными средствами. Если человек, зная, что он может попасть под раздачу на массовом мероприятии, вытащит повязку и попытается защитить свою жизнь, теперь ему выпишут штраф. Все, что сейчас делает Дмитрий Федорович – просто песня. Спасибо за подарки»!» – возмутился депутат.

Депутат от фракции «Справедливая Россия» Олег Шеин со своей стороны также обратил внимание на еще одну проблему, который создает законопроект Вяткина. «Помните, у нас в свое время было принято решение, что блогеры, к которым на странички заходит более 3 тысяч человек в сутки, приравниваются в СМИ. Но теперь у нас есть разрыв. Мы, с одной стороны, приравняли их к СМИ, с другой – они не могут воспользоваться правами и преимуществами, которые дает закон о СМИ. Про соразмерность – я соглашусь с коллегами – это отдельная история. Но если мы где-то вводим тождество, оно у нас должно появляться по всей конструкции законодательства», – сказал он.

В ответ депутат Вяткин заявил, что эта сфера не является предметом регулирования закона о СМИ. «Это положения всегда регулировалось законами о митингах. Мы туда изменения и вносим», – пояснил он.

В итоге законопроект был принят в первом чтении 316 голосами «за». «Против» проголосовало 76 депутатов, четверо воздержалось.

Москва, Александра Быстрицкая

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