«Репрессивный набор» депутата Вяткина: Госдума «выжгла» возможность для россиян публично защищать свои права

На последнем в 2020 году пленарном заседании Госдума в первом чтении одобрила ужесточение наказания за нарушение правил подготовки и проведения публичных мероприятий. Как передает корреспондент РИА «Новый День», думская оппозиция назвала это «выжиганием по живому» любой возможности для россиян защищать права, а также поинтересовалась у автора «репрессивного набора» – депутата от «Единой России» Дмитрия Вяткина – как ему удалось в рекордно короткие сроки сделать свои законопроекты приоритетными. В результате, спикеру нижней палаты парламента Вячеславу Володину пришлось лично вступиться за коллегу.

Согласно очередному законопроекту Вяткина, штрафы за нарушение правил подготовки и проведения публичных мероприятий будут увеличены для физлиц до 4 тысяч рублей, при повторном – от 10 до 20 тысяч рублей, либо административный арест на срок до 30 суток, либо обязательные работы на срок до 200 часов. Для должностных лиц размер штрафов составит от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц – от 70 до 200 тысяч рублей.

«Мы приняли федеральный закон, который устанавливает дополнительные обязанности организаторов публичных массовых мероприятий и запрещает их иностранное финансирование. Законопроект устанавливает ответственность за нарушение закона как со стороны организаторов, так и со стороны лиц, которые незаконно перечисляют деньги на счета. Усиливается ответственность за неповиновение законному распоряжению сотрудника правоохранительных органов. Сейчас она составляет от 500 до 1000 рублей, что не соответствует ни общественному вреду, ни опасности содеянного. Зачастую, от выполнения законных требований зависит и жизнь, и здоровье других граждан», – пояснил Вяткин, представляя свои поправки в Кодекс об административных правонарушениях.

На вопрос депутата от фракции КПРФ Николая Коломейцева, чем обусловлена необходимость повышать штрафы, и «сколько конкретно случаев нарушения КоАП было совершено за год», Вяткин посоветовал коллеге посмотреть статистику самому.

«Уважаемый Николай Васильевич, вся судебная статистика по применению статьи КоАП находится в открытом доступе на сайте судебного департамента, где вы можете с ней ознакомиться. Это – объективные данные. Если хотите, я сделаю это за вас и сам посмотрю. Без проблем», – сказал «единорос».

Депутат от фракции КПРФ Алексей Куринный со своей стороны отметил, что в соответствии с регламентом Вяткин, как автор законопроекта, должен предоставить на заседании все необходимые данные. «Дмитрий Юрьевич, на самом деле, вы – автор законопроекта… Как бы, вы. Вы должны владеть цифрами и доказать нам необходимость введения ответственности. Об этом же говорит нам и Верховный Суд», – подчеркнул он.

«Что от нас требуют, когда мы хотим внести изменения в административный кодекс? Нам всегда говорят: «Дайте нам практику Верховного суда, дайте доказательства того, что прежняя мера не эффективная». Что нам говорит разработчик данного законопроекта? – «Вон там сами посмотрите на сайте Верховного суда». Где статистика? Где опасность, подкрепленная фактами? Так кому-то захотелось, и я думаю, захотелось не Вяткину, а кому-то повыше, кто заставил его провести законопроект и короткие сроки и срочно обрадовать россиян к Новому году новыми санкциями, штрафами, ограничить любую публичную активность. Никакой возможности провести публичное мероприятие при желании власти сейчас не будет», – заявил коммунист.

В итоге Вяткин сообщил, что в прошлом году по статье 19.3 КОАП РФ было рассмотрено 83,5 тысячи обращений. «Масштаб бедствия должен быть вам понятен. 500 рублей не остановят никакого правонарушителя», – заявил депутат.

В ходе дискуссии Куринный также обратил внимание, что в законодательстве РФ и так предусмотрено ограничение иностранного вмешательства. «То, что соответствующие органы не отслеживали, не хотели отслеживать или не делали это достаточно четко – вопрос к ним. Сейчас это прикладывается на оппозиционные партии», – сказал он.

Депутат также поинтересовался, каким образом Вяткину удалось в таком быстром порядке провести на слушания столько своих законопроектов, в том числе, об уголовном наказании за клевету в Интернете, ужесточении правил проведения митингов и санкциях за перекрытие улиц.

«Может быть, вы нам раскроете тайну, по которой законы Вяткина, весь этот репрессивный набор, в конце сессии вдруг стали приоритетными? Ваши законопроекты неожиданным образом оказались на рассмотрении практически все, да к тому же в такие короткие сроки? С чем вы это связываете?» – спросил Куринный.

Однако на этот вопрос Вяткин так и не смог ответить. Спикер Госдумы парламента Вячеслав Володин лично дважды вступился за своего коллегу.

«Этот вопрос не по существу. Почему законопроект вынесен на рассмотрение? Потому что сегодня в рамках рассмотрения порядка работы мы сформировали повестку, приняли решение, чтобы они рассматривались сегодня. Потому что до этого Совет Госдумы при формировании повестки их включил в состав предлагаемого порядка. Вяткин-то здесь причем? Он – автор закона, он направил свою инициативу в комитет, комитет рассмотрел», – сказал Володин.

«Зачем ставить человека в неудобное положение. Это – решение совета, наше решение с вами», – добавил он, когда депутат от фракции ЛДПР Сергей Иванов обратил внимание, что в Регламенте Госдумы нет статьи, «которая позволяет ведущему не давать возможность ответить на вопрос».

Однако на вопрос о «репрессивном наборе» Вяткина ответил депутат из фракции «Справедливая Россия Олег Шеин. «Я коротко поясню коллеге Куринному. Законопроекты коллеги Вяткина идут во внеочередном порядке как раз для того, чтобы люди, которые добиваются сохранения своего жилья, чтобы их нельзя было выселить в интересах строительной компании. Или врачи, которые добиваются выполнения указов президента по заработной плате, не могли этого сделать, не могли выйти на площади своих городов и добиться защиты своих прав», – заявил Шеин.

«Это – выжигание по живому любой общественной возможности защитить людям свои права в интересах крупного капитала», – констатировал он.

Несмотря на оживленную дискуссию, законопроект был принят в первом чтении 316 голосами «за». «Против» проголосовало 77 депутатов, двое – воздержалось.

Москва, Александра Быстрицкая

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