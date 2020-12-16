Госдума «зацементировала уровень нищеты» в России: утверждена новая методика расчета МРОТ

Сегодня Госдума приняла в третьем окончательном чтении законопроект об изменении методики расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума с 1 января 2021 года. Как передает корреспондент РИА «Новый День», документ вызвал бурное обсуждение, в ходе которого представители думской оппозиции заявили, что уровень нищеты в России теперь «законсервирован» и «зацементирован».

Выступая в защиту новых правил, первый заместитель главы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев заявил, что «для граждан методика не так важна, важны социальные последствия». «Данный законопроект предполагает, что и прожиточный минимум, от которого считаются пособия, и минимальный размер оплаты труда будут расти выше, чем если бы это рассчитывалось по старой методике. И важно, что выше уровня инфляции. МРОТ предлагается установить в размере 42% от медианной заработной платы, то есть примерно половина. Это норма, принятая в развитых странах. В большинстве развитых стран именно таким образом рассчитывается минимальный размер оплаты труда», – сказал он.

Исаев также отметил, что даже если снизится прожиточный минимум россиян трудоспособного возраста, упадут цены, даже если снизится медианная заработная плата, в этом случае МРОТ не может быть снижен. «МРОТ в Российской Федерации может только расти. Это будет зафиксировано в данном законе», – заверил он.

Заместитель главы Минтруда РФ Андрей Пудов, также защищавший в Госдуме законопроект, со своей стороны отметил, что более двух третей субъектов РФ занижают прожиточный минимум. «Ситуация, что у 60 регионов он был занижен, будет исправлена. Мы, по сути, вводим сейчас единые унифицированные правила для расчета, в том числе, и прожиточных минимумов в регионах РФ, потому что в действующем правиле это было практически усмотрение субъекта РФ», – пояснил он.

Между тем думская оппозиция выступила с резкой критикой документа. В частности, депутат от КПРФ Олег Смолин обратил внимание, что реальный рост МРОТ в будущем будет возможен лишь в том случае, если медианная зарплата будет расти быстрее цен. «Нет никаких гарантий, что в ближайшее время это будто происходить именно так. Законопроект не решает проблему работающих бедных. Мы консервируем на 5 лет бедность и, увы, даже нищету», – констатировал он.

Депутат от «Справедливой России» Олег Шеин со своей стороны также раскритиковал законопроект. «Если бы речь шла только о том, чтобы привязать минимальную заработную плату к медианной заработной плате, разговор был бы другим. Но дело глубже – на каких порогах мы вводим соотношение. Эти пороги цементируют тот уровень нищеты, который есть сейчас в РФ, потому что цифры, которые определяются законом, по сути, дублируют нынешнюю ситуацию. Но второе – законом вводятся отдельные медианные заработные платы в стране. Те данные, о которых говорит Росстат и правительство – 40 тысяч средняя зарплата и 35 – медианная – применяться не будут. Для закона вводятся отдельные, более низкие, чем данные Росстата, медианные зарплаты. И нам предлагают с этим согласиться и сохранить на протяжении ближайших 5 лет», – возмутился он.

Тем не менее, аргументы думской оппозиции были проигнорированы парламентским большинством. В итоге 301 депутат проголосовал «за», «против» -15, еще 26 – воздержалось.

Согласно законопроекту, прожиточный минимум в России будет устанавливаться ежегодно, а не ежеквартально, как сейчас. Соотношение МРОТ и медианной заработной̆ платы в 2021 году составит 42%. В перерасчете на деньги, по версии правительства РФ, это будет 12 792 рубля. По сравнению с действующим минимальным размером оплаты труда (12 130 рублей) рост составит 5,5%.

Москва, Александра Быстрицкая

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