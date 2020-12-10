Баку проводит военный парад при участии главы Турции

В Баку пройдет военный парад по случаю окончания боевых действий в Нагорном Карабахе. Он состоится на площади Свободы, а участие в нем примут более 3 тыс. военнослужащих. Предполагается, что в нем будут задействованы до 150 единиц техники. Также зрителям покажут захваченную во время конфликта трофейную технику, отметили в Минобороны страны.

Также известно, что на смотр войск прибыл президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Президент Азербайджана Ильхам Алиев 2 декабря учредил новый праздник – День победы. Согласно документу, его будут праздновать 8 ноября.

Напомним, масштабное обострение в зоне соприкосновения в районе Нагорного Карабаха произошло в апреле 2016 года, тогда речь шла о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Тогда стороны прекратили огонь, но конфликт разгорелся с новой силой. Азербайджан не признал самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказался от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

Баку, Иван Гридин

Баку. Другие новости 10.12.20

В Боснии и Герцеговине в водительских правах появится отметка о согласии на донорство органов. / Мексика купила у Китая 35 миллионов доз вакцины от Covid-19. / В столице Албании убийство нарушителя комендантского часа спровоцировало массовые беспорядки. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»