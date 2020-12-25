«Должны четко понимать свои права и обязанности»: Совет Федерации ужесточил правила проведения митингов для «защиты прав граждан»

Пакет законов депутата Госдумы от «Единой России» Дмитрия Вяткина, ужесточающих правила проведения митингов, одобрен Советом Федерации. Ранее в Госдуме оппозиция назвала день принятия этих инициатив «черным днем для российского парламентаризма».

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству единогласно одобрил законопроекты, сообщил на заседании в пятницу докладчик, сенатор от Челябинской области Олег Цепкин. Автор инициативы – депутат Госдумы Дмитрий Вяткин – на заседание верхней палаты парламента не пришел.

«У нас с каждым годом ужесточается законодательство по поводу митингов и пикетов, – отметил сенатор Сергей Леонов. – Я к этому негативно отношусь, но у меня вопрос: с чем это связано? У нас вроде все публичные мероприятия проходят тихо, мирно, нет никаких эксцессов в принципе. И зачем ужесточать?»

«Усреднять позицию, что все вопросы решены и все проходит организованно и спокойно по всем субъектам, усреднять нельзя, – вздохнув и пожевав губы, заявил в ответ Цепкин. – Есть в отдельно взятых случаях, когда данные мероприятия требуют дополнительного регулирования. Вот поэтому вот эти меры были предусмотрены с учетом тех отдельно взятых случаев, которые могут выпадать из общей урегулированности и беспроблемности».

Сенатор Людмила Нарусова, в свою очередь, указала на вводимый для журналистов запрет на участие в митингах. «Это конституционное право любого человека, – напомнила она. – Почему журналисты не могут в данном случае как любой гражданин РФ принимать участие в мирном шествии или мирном митинге?»

«Журналисты, если они участвуют как представители СМИ, то они согласно своей аккредитации обязаны фиксировать беспристрастно данное мероприятие, – заявил Цепкин. – Для этой цели у них должен быть отличительный знак, и выполняя свою функцию беспристрастного освещения данного события, они не должны участвовать в событии». В качестве обычных граждан сотрудники СМИ могут участвовать в митингах, пояснил он.

Тем не менее, Нарусова обратила внимание, что на ее взгляд закону противоречит и предложенная Вяткиным норма признавать массовым мероприятием одиночные пикеты. «Это уловка в законе о том, что несколько пикетов – а они могут быть не одновременно и в разных местах», – подчеркнула она. В ответ Цепкин назвал уловкой договоренность участников одиночных пикетов, которые встают цепью на расстоянии нескольких метров друг от друга.

Почувствовав, что коллеге нужна поддержка, слова попросил глава сенатского комитета по госстроительству и автор других резонансных инициатив Андрей Клишас, который аккуратно подвел к тому, что законы Вяткина направлены на защиту прав граждан – поскольку вносят определенность в те вопросы, которые и так постоянно возникают.

«Граждане должны четко понимать, в чем состоят их права и обязанности, – подчеркнул он. – И понимать, за что они могут быть привлечены к ответственности».

В итоге впервые за долгое время единодушия в голосовании сенаторов не наблюдалось: за первый закон Вяткина, переводящий одиночные пикеты в разряд массовых мероприятий, проголосовал 131 член Совета Федерации – при этом 10 высказались против, а еще двое воздержались.

Второй закон, регламентирующий порядок сбора и расходования денег на организацию митинга, а также запрещающий финансирование акций иностранцами, поддержало 133 сенатора, против оказалось пять, воздержались двое.

Москва, Татьяна Дорофеева

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