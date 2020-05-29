«Надо везде так, и в Конституции прописать!..» В соцсетях с сарказмом высмеяли «график прогулок» от мэра Собянина

Москвичи при многочисленной поддержке жителей других регионов раскритиковали и высмеяли график прогулок, который установлен мэрией столицы с 1 июня. Согласно решению столичного правительства, все дома в городе поделены на шесть групп, и для каждой из них отведены три дня в неделю для прогулок. График можно найти на сайте mos.ru. Гулять в парках и скверах москвичи обязаны в средствах индивидуальной защиты.

Комментаторы в соцсетях обращают внимание, что такие меры не только будут способствовать распространению заражения коронавирусной инфекцией, но и обеспечат горожан многочисленными легочными и кожными заболеваниями, лечить которые в Москве сейчас невозможно, поскольку поликлиники оказывают только экстренную и неотложную помощь в угрожающих жизни пациента состояниях.

В соцсетях россияне поддержали москвичей, и предложили мэру Сергею Собянину свои варианты «ослабления ограничительных мер». Так, после открытия баров и ресторанов решать, кто куда может пойти должен лично мэр. «Ходить в них можно будет только по талонам, которые будет выписывать лично Собянин. В каждом талоне указано время, в какой ресторан вам следует идти, и что вы будете заказывать», – пишет Алексей З.

«Я наконец прочитал, что Собянин приказал москвичам. Прогулки по расписанию и в строго отведенных местах. Это [очень хорошо]. Надо везде так сделать. И в Конституции прописать», – отмечает @turkmendagz.

«В соответствие своего графика прогулок горожан Собянин должен раздать всем москвичам разноцветные жилетки, чтобы полиция издалека легко отслеживала исполнение графика вышедших на прогулку людей по цвету их жилеток», – предлагает Valeriy.

«Надежнее к каждому москвичу приставить полицейского и выгуливать москвичей на поводке», – пишет в «Фейсбуке» Татьяна Д.

«Собянин установил москвичам количество и расписание половых актов, – шутит в «Твиттере» Олег К. – Проверить доступное на текущий момент количество сношений москвичи могут на сайте mos.ru».

«Собянин объявил о беспрецедентных мерах поддержки населения Москвы: закуплены 10 миллионов полосатых комбинезонов с большими цифрами времени прогулки», – иронизирует @ruspolitika

«Природа настолько очистилась, что россияне перестали завидовать москвичам!», – язвит @climatprom.

«Может показаться, что Мэр Москвы Собянин перепутал город с учреждением ФСИН, а проще говоря – с тюрьмой. Это ведь там у заключенных прогулки во дворе по расписанию? Но на самом деле, он строит свой идеальный город. Тот, в котором нет надоедливых людишек, мешающих работать», – объяснил суть происходящего Максим Р.

«Нормально жить не получится, пока Собянин на свободе», – подытожил пользователь Кондратий В.

Некоторые москвичи всерьез обсуждают последние «ходы» столичной мэрии в попытке понять, зачем градоначальник последовательно и неуклонно рушит свой имидж в стране и рейтинг у жителей столицы. «Насколько уверенно и солидно Собянин выглядел в начале эпидемии, настолько нелепо – со всеми этими лавочками, прогулками по расписанию и пробежками в масках – теперь. Будто специально свой рейтинг рушит. Или правда специально?..» – интересуется в твиттере Олег Л.

При этом, судя по публикациям в соцсетях, москвичи предсказывают резкий рост кожных заболеваний и болезней органов дыхания из-за строгого пасочного и передаточного режима в столице: многие признаются, что не имеют средств на покупку одноразовых средств индивидуальной защиты, поэтому носят такие маски и перчатки многократно. «А сколько сопливых масок валяется, с палочками Коха, которые живут от месяца до трех лет. Скоро рост туберкулёза, пацаки!!! Собянин знает что делает!», – пишет Светлана Т.

Пользователи соцсетей также иронизируют над оговоркой Собянина в эфире «России 24» о «режиме самосохранения», и предлагают столичному градоначальнику «оставить его навсегда, мало ли какая зараза еще появится». Горожане отмечают, что отлично понимают мэра и его чиновников, которым нравится полупустой город и возможность штрафовать москвичей только за то, что они посмели выйти подышать воздухом.

Сама идея прогулок по очереди во избежание заражения коронавирусом неплоха, считают некоторые москвичи, и приводят в пример опыт зарубежных стран, где власти также попытались разделить население на группы и установить для них графики занятий спортом и выхода на улицы с детьми. Однако реализация этой схемы в Москве приведет к обратному результату: в течение дня жители одного дома, разрешенного для прогулок, будут пересекаться в подъездах, в лифтах и на лестницах, что очевидно может привести к распространению covid-19. Учитывая, что в последние годы мэрия Москвы давала разрешение на строительство огромных «человейников» в 20 и более этажей, статистика заражений в июне очевидно снова пойдет вверх.

Возмущенные москвичи сравнивают эту идею мэра Собянина с ЧП 15 апреля, когда из-за введенных по его указу пропусков в метро образовалась давка, и в начале мая произошел резкий всплеск заболеваемости.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 29.05.20

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