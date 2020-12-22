«Характер немотивированного хамства…» Госдума в спешке внесла поправки в Уголовный кодекс

Госдума со скандалом одобрила в первом чтении очередной законопроект депутата от «Единой России» Дмитрия Вяткина о переводе состава нарушения из административного в Уголовный кодекс. На этот раз парламентарий предложил установить уголовную ответственность за хулиганство, совершенное с применением насилия при отсутствии предварительного сговора, а также совершенное группой лиц. Думская оппозиция отметила необъяснимую спешку при принятии законопроекта, а представитель фракции КПРФ Коломейцев и вовсе заявил, что три инициативы Вяткина «носят характер хамства».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», при обсуждении документа на пленарном заседании Госдумы произошел конфуз: автору документа указали, что для внесения поправок он дал своим коллегам меньше часа – хотя обычно этот срок составляет 10-30 дней, после чего связали его новую идею с ужесточением законодательства о митингах.

На удивительную спешку с принятием законопроекта обратил внимание депутат от ЛДПР Сергей Иванов. В проекте постановления Госдумы о принятии инициативы Вяткина в первом чтении сказано, что поправки к ней принимаются только до 16 часов 22 декабря. «То есть нам на поправки осталось 24 минуты», – уточнил он. Парламентарий подчеркнул, что в отзывах правительства и Верховного суда содержатся большие замечания, и такая торопливость Вяткина не поддается логическому объяснению. «Что, уже план поступил, сколько хулиганов надо посадить после Нового года?» – поинтересовался Иванов.

Представитель думского комитета по госстроительству из «Единой России» Даниил Бессарабов в ответ заявил, что речь идет «о вопросах безопасности наших граждан». «Нам регламент позволяет просить о сокращенных сроках», – сообщил он. Что касается замечаний от правительства и Верховного суда, то они, по выражению Бессарабова, «себя исчерпали». Что подразумевалось под этим выражением, он не пояснил.

Однако депутаты от КПРФ также выразили возмущение по поводу невероятной скорости прохождения законопроекта. «Мы обсуждать еще не закончим, а уже срок внесения поправок выйдет», – подчеркнул Николай Осадчий, и отметил, что у него новая инициатива Вяткина вызвала ассоциации с его прежними законопроектами, ужесточающими правила проведения митингов. «Скажите, то, что мы сейчас обсуждаем, тоже связано с поправками о митингах? То есть, придя с флагом на публичное мероприятие, человек рискует быть обвиненным в том, что он угрожает кому-то насилием?» – прямо спросил Осадчий.

Вяткин заверил, что это не так, и никакой связи между внесенными им законопроектами нет. «Хулиганство не связано напрямую с проведением публичных мероприятий», – сказал он, подтвердив при этом, что речь идет также о нарушении закона в общественном месте.

После этого депутат Иванов вновь обратил внимание спикера Госдумы Вячеслава Володина на непонятную спешку при принятии явно не «горящего» законопроекта. Торопливость при рассмотрении законопроекта о дольщиках понятна, подчеркнул парламентарий – однако в данном случае спешка совершенно необоснованна. А если учесть серьезные замечания правительства и Верховного суда, то вопросов пошляется все больше.

«Даниил Владимирович [Бессарабов] сказал, что мы этот законопроект вчера обсуждали на комитете. Но только он не сказал, что мы его во втором чтении уже обсуждали, – сообщил Иванов. – Это нормально? Обсуждать законопроекты во втором чтении и говорить, что нет поправок никаких, при наличии поправок от правительства и Верховного суда, и обсуждать во втором чтении – когда законопроект в первом-то еще не принят?»

Парламентарий поинтересовался, не события ли в Белоруссии так повлияли на автора законопроекта и помогающих протащить документ «единороссов», что они «готовят превентивные меры».

Между тем Володин проигнорировал заявления Иванова о явных нарушениях при рассмотрении законопроекта, и поставил его на голосование, а после объявления результатов подчеркнул, что Госдума «вправе учесть мнение Верхового суда, а вправе – не учесть».

Инициативу Вяткина в результате поддержали 313 депутатов, против голосовали 38 депутатов, воздержались двое. По просьбе Бессарабова которое чтение документа назначено на завтра, 23 декабря.

«Поправки у вас будут к законопроекту?» – поинтересовался Володин. «Поправок на сегодняшний день нет», – бодро отчитался тот.

Спикер попросил думский комитет по госстроительству в случае появления поправок провести вечером в понедельник заседание и рассмотреть все предложения. «Потому что такая спешка, конечно, нас не красит, – вынужден был признать Володин. – Понятно, что комитет сейчас перегружен работой, но хотелось бы, чтобы качество было».

Однако на этом скандал не завершился. Депутат от КПРФ Николай Коломейцев заявил, что как данный законопроект Вяткина, так и два следующих в повестке дня – которые также принадлежат перу Вяткина – «носят характер немотивированного хамства». «Еще заседание [Госдумы] не завершилось, а время для внесения поправок уже истекло», – с насмешкой сообщил он.

Законопроект об уголовном наказании за хулиганство был внесен Вяткиным менее 10 дней назад – 14 декабря, однако оперативно был рассмотрен профильным комитетом и рекомендован советом Госдумы к включению в повестку заседания в первом чтении 22 декабря. При этом уже сегодня утром, до начала пленарного заседания, в электронной системе Думы появилась отметка о подготовке документа ко второму чтению и заключение правового управления на документ с внесенными поправками.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что хулиганские деяния «обладают повышенной общественной опасностью, но в настоящее время указанная норма не позволяет отнести к данному составу преступления хулиганские действия без применения оружия или предметов, используемых в качестве оружия, если они не основаны на достоверно доказанных и установленных мотивах, предусмотренных пунктом «б» части первой статьи 213 Уголовного кодекса РФ, либо не совершены на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном транспорте, а также на любом ином транспорте общего пользования».

«Поскольку применение насилия либо угроза его применения и использование оружия либо предметов в его качестве представляют собой разные по степени общественной опасности преступные посягательства, законопроектом предлагается перевести квалифицирующий признак «с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия» из части 1 в часть 2 статьи 213 Уголовного кодекса РФ, предусматривающую более строгое наказание», – сказано в документе.

Ранее Вяткин внес поправки в закон о митингах, после которых думская оппозиция предложила вообще отменить норму Конституции, позволяющую гражданам собираться мирно и без оружия.

Москва, Татьяна Дорофеева

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