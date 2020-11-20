«Надчеловек», ему все можно …» Москвичи раскритиковали мэра Собянина за отсутствие маски и перчаток на встрече с волонтерами и инвалидами

Жители Москвы с возмущением отреагировали на появление мэра столицы Сергея Собянина без защитной маски и перчаток на встрече с волонтерами и социальными работниками. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в соцсетях предлагают отправить фотографии с мероприятия в Объединение административно-технических инспекций для назначения мэру штрафа на общих основаниях.

Фотография Собянина в окружении сотрудников волонтерского штаба Москвы была опубликована 19 ноября на официальном портале градоначальника. На снимке мэр Москвы стоит без маски и перчаток, а рядом с ним, без соблюдения дистанции, находится еще 13 человек, причем один из них сидит в инвалидном кресле. За исключением мэра Москвы все на фотографии находятся в масках и перчатках. На официальном сайте мэрии сообщается, что встреча прошла во флагманском волонтерском штабе Москвы на Тверской, 9.

«По-моему, у мужика в середине чего-то не хватает на лице и на руках», – отметил пользователь Mikhail Bystrov, опубликовавший снимок в «Фейсбуке». Запись собрала более 160 комментариев и несколько десятков репостов. «Ему все равно, его не оштрафуют», – пишут горожане в ответ на предложение направить снимок в Главконтроль и ОАТИ для составления протокола за отсутствие обязательных средств индивидуальной защиты и нарушение постановления Роспотребнадзора.

«Я давно заметил – создаётся впечатление, что он принципиально не одевает маску и перчатки. Таким образом демонстрирует своё презрение к народу (быдлу) в напяленных им намордниках, а он «надчеловек», ему всё можно!», – предположил москвич Сергей Л. «Да нет, он же прививку сделал. Ему теперь можно», – считает Людмила С.

При этом некоторые пользователи усомнились в необходимости использования средст индивидуальной защиты, поскольку мэр города, обладающий наиболее полной информацией о COVID-19, не считает нужным надевать маску. «Люди, это наглядный пример! Что маски и перчатки – выдумка!», – пишут ковид-диссиденты.

Напомним, в конце октября глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление, согласно которому все жители РФ обязаны пользоваться масками в общественных местах. «Лицам, находящимся на территории Российской Федерации, обеспечить ношение гигиенических масок для защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, в такси, на парковках, в лифтах», – говорится в документе. Исключений для этого требования не предусмотрено.

В Москве за минувшие сутки с начала пандемии выявлено наибольшее количество заболевших COVID-19 – 6 902. Осенью были вновь развернуты временные госпитали для пациентов с коронавирусом в выставочных центрах, а часть вернувшихся летом к нормальной работе больниц опять была перепрофилирована в «ковидные».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 20.11.20

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