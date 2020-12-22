Во всем виноваты «особо горячие парни с Кавказа»: «Единороссы» в Госдуме одобрили «возмутительный» законопроект

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила законопроект, направленный, судя по словам депутатов от «Единой России», против «кавказских свадеб», которые перекрывают дороги и не дают проехать машинам скорой помощи. Автором инициативы выступил представитель партии власти Дмитрий Вяткин, который уже известен внесением в нижнюю палату парламента ряда инициатив, ужесточающих, в том числе, правила проведения митингов. Думская оппозиция отказалась поддержать документ, отметив, что партия власти готовит очередные санкции для недовольных россиян, которые решат выйти на акцию протеста.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», представляя нововведение, заместитель главы комитета Госдумы по госстроительству Рафаэль Марданшин сообщил, что новый законопроект направлен на совершенствование правового регулирования вопросов о приведении в негодность транспортных средств или путей сообщения. В частности, Вяткин предложил ввести уголовную ответственность за умышленное блокирование объектов транспортной инфраструктуры либо воспрепятствование движению транспортных средств и умышленное блокирование движения пешеходов на путях сообщения и улично-дорожной сети. Наказание предполагается дифференцировать в зависимости от наступления негативных последствий, вреда здоровью человека и величины ущерба. Уголовная ответственность будет наступать даже в том случае, если эти деяния создали только угрозу нанесения вреда – за это будет полагаться до года лишения свободы.

Новая инициатива Вяткина вызвала скептическое отношение думской оппозиции. В частности, депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Шеин поинтересовался, в отношении какого количества людей было бы правильно возбудить уголовные дела в городе Хабаровске, если бы этот закон был принят несколько месяцев назад.

«Вопрос не по адресу, не по существу и некорректный», – «прикрыл» Вяткина спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Тем не менее, разговор на неудобную для партии власти тему прекратить не удалось. Депутат от КПРФ Ольга Алимова в очередной раз обратила внимание на немыслимую скорость, с которой «единороссы» проталкивают инициативы своего коллеги Вяткина, и попросила назвать количество случаев перекрытия гражданами дорог, путей сообщения и фактов приведения россиянами в негодность чужих транспортных средств. «Конкретные факты есть?» – жестко спросила она.

Судя по ответу Вяткина, таких фактов у него не оказалось. Ни одного конкретного случая депутат назвать не смог, но в течение нескольких минут убеждал, что «никакого подвоха здесь нет, мы восполняем правовой пробел».

«В третий раз вас просим: приведите, пожалуйста, какие-нибудь известные вам факты», – вступил в дискуссию депутат от ЛДПР Сергей Иванов. Парламентарий зачитал отзыв Верховного суда на инициативу Вяткина, в котором говорилось, что никакого мотивированного обоснования криминализации деяний автор законопроекта, вопреки Регламенту Госдумы, не привел. «Объективных данных, свидетельствующих о недостаточности существующего правового регулирования, а также о неэффективности имеющихся мер воздействия за указанные действия автором законопроекта не приведено», – говорится также в отзыве.

В ответ Вяткин стал снова рассказывать о том, что только восполняет правовой пробел, который он увидел в действующем законодательстве.

Тем не менее, депутат от «Справедливой России» Игорь Моляков назвал законопроект Вяткина «возмутительным», и обратив внимание, что к дорогам относятся и внутриквартальные проезды. «Вы лишаете вообще возможности собраться людям! Вы понимаете, что вы делаете? Вы считаете, это как-то уменьшит уровень социальной напряженности?» – спросил он.

Депутат Марданшин, вместо ответа, стал пересказывать своими словами законопроект, повторяя слова Вяткина о правовом пробеле.

В ходе дискуссии коллега Молякова по фракции – депутат Шеин, в свою очередь, отметил, что «мы все ходим пешком по внутриквартальным проездам, чтобы попасть к своему подъезду», и «любой человек, который встал посреди дороги – он встал с умыслом, потому что даже наш биологический вид назван Homo Sapiens».

«Такое законодательство, конечно, не заполняет никакие пробелы, но позволяет использовать его крайне эластично, – подчеркнул Шеин. – Это «если нельзя, но очень хочется, то можно». Наша фракция будет голосовать против такого законопроекта».

Практическую необходимость срочного принятия этого законопроекта смог объяснить депутат от «Единой России» Зариф Байгускаров. «Сегодня вот были вопросы – были ли случаи. Таких случаев было очень много, – сообщил он. – Например, вы все видели, когда особо горячие парни с Кавказа, как правило, идет свадьба, они перекрывают дорогу, транспортная инфраструктура, все встали, и начинают там какие-то свои обряды или иные действия совершать. То есть встают, и конечно угроза жизни, автомашины скорой помощи не могут проехать, а потом они там штрафом в тысячу рублей отделываются – это неправильно».

Это нарушение является особо опасным, потому что препятствует проезду скорой помощи и иных аварийных служб, подчеркнул Байгускаров.

«Давайте оставим в покое свадебные кортежи, – предложил в ответ Иванов. – Может быть, лучше обратить внимание на спецмашины, для которых точно так же перекрывают все? И ни скорая, ни пожарная, ни газовая служба не могут проехать». Парламентарий вновь напомнил об абсурдной ситуации: пока шло заседание Госдумы и три законопроекта Вяткина рассматривались в первом чтении, установленный им же срок поправок ко второму чтению уже истек. При этом ни о каком восполнении законодательного пробела речи быть не может, поскольку Верховный суд в своем отзыве уже указал, что эта норма были в Уголовном кодексе, но в 2003 году была из него изъята и включена в Административный кодекс.

Несмотря на эти протесты, думское большинство все же приняло законопроект в первом чтении. Срок внесения поправок в документ был продлен до 18 часов вторника, 22 декабря.

Москва, Татьяна Дорофеева

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