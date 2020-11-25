«И что особенно обидно…» РАН обеспокоена резким сокращением финансирования космических программ

В Российской академии наук обеспокоены резким сокращением финансирования федеральной космической программы. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил президент РАН Александр Сергеев сегодня на заседании комитета Госдумы по образованию и науке. По его словам, больше всего урезана статья расходов на космические научные исследования – даже в этом году Россия потратит в 60 раз меньше, чем США.

«Недавно было совещание под руководством Владимира Владимировича [Путина] относительно нашей федеральной космической программы, которая сильно урезается в последнее время, – отметил Сергеев. – И что особенно обидно, самому большому секвестру подлежат статьи, связанные с научным космосом. Это федеральная космическая программа 2016-2025 года».

Глава РАН пояснил, что ранее планировался выход на финансирование в 12-15 млрд рублей к 2025 году, однако теперь к 2022 году «финансирование работ должно упасть всего до 2,9 млрд рублей». «Это наши Луны, 25, 26 и 27, – подчеркнул он. – Насчет Луны я могу сказать, что в последний раз Луну-24 мы запустили в 1976 году, с тех пор не было у России никаких запусков. Это программы по Венере, по созданию следующих космических аппаратов для изучения Вселенной <…>, это исследования экзопланет».

Сергеев так обратил внимание, что уже в этом году финансирование научных исследований космоса в РФ в 60 раз меньше, чем на аналогичные работы в NASA. «Конечно, в этих условиях быть конкурентами не представляется возможным», – констатировал он.

«Мы понимаем, что научный космос всегда был визитной карточкой страны, это не просто научные технологии, но и в некотором смысле престиж страны. Поэтому очень большие переживания у нас есть по этому поводу», – подчеркнул президент РАН. Несмотря на поручение президента РФ восстановить финансирование этого направления на прежнем уровне, «последующие встречи уже на уровне министерства финансов показывают, что вряд ли это будет сделано».

«У нас, безусловно, есть результаты, есть мозги, есть технологии, есть понимание что должно быть сделано, но это понимание не может быть реализовано в отсутствие такого, я уже не говорю конкурентного, но более-менее разумного финансирования», – заключил Сергеев.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 25.11.20

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