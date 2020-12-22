«Салтыков-Щедрин и Карамзин получили бы по 5 лет»: оппозиция в Госдуме раскритиковала ужесточение наказания за клевету в Интернете

Фракции КПРФ и «Справедливой России» в Госдуме отказалась поддерживать законопроект депутата от «Единой России» Дмитрия Вяткина об ужесточении наказания за клевету. Лидер «эсеров» Сергей Миронов подчеркнул, что по новому закону можно будет оштрафовать даже писателей Карамзина и Салтыкова-Щедрина за их произведения, в которых говорится, что в России по прежнему «пьют и воруют».

«Получается интересное с точки зрения права понятие: может быть наказан человек за клевету в адрес индивидуально неустановленных личностей, то есть в адрес вообще непонятно кого, – пояснил Миронов журналистам перед заседанием Госдумы во вторник. – Я напомню, что только в 2012 году было ужесточение по этой статье и появилось наказание в виде административного наказания с максимальным наказанием 408 часов принудительных работ. И вот ужесточается эта норма, и уже уголовное наказание – до пяти лет лишения свободы. Человек может быть наказан за то, что он в Интернете разместил, с точки зрения автора законопроекта, якобы оскорбление в адрес индивидуально неопределимых лиц».

Лидер «Справедливой России» пояснил, что, если норма начнет действовать, то под наказание подпадут «наши известные писатели прошлого». «Есть разные версии – то ли Карамзин, то ли Салтыков-Щедрин на вопрос о том, что происходит в России, они сказали: воруют. Салтыков-Щедрин сказал: если его через 100 лет разбудят и спросят, что происходит в России, он ответит – пьют и воруют, – отметил Миронов. – Опять же я за скобками оставляю насколько действительно эти исторические личности говорили такие слова – но за это сейчас можно получить пять лет. Салтыков-Щедрин получил бы пять лет, и Карамзин получил бы пять лет. Потому что кто-то ворует. Неустановленные индивидуальные лица воруют – все, иди в тюрьму».

Депутат от КПРФ Алексей Куринный, в свою очередь, назвал этот законопроект одним из «перечня безумных», в число которых также входит инициатива, позволяющая скрывать информацию об имуществе должностных лиц.

«В 2012 году клевета вообще выводилась из Уголовного кодекса, – обратил внимание парламентарий. – Господин Вяткин предлагает ее не просто оставить в составе УК, а более того усилить ответственность за этот состав. Причем в состав клеветы будет входить также критика власти как муниципальной, так и государственной, выраженной в неприличной форме и которая может быть индивидуально неопределенна. То есть ругать чиновников и администрацию будет нельзя под угрозой возбуждения уголовного дела. Можно будет получить до трех лет».

Депутат подчеркнул, что этими инициативами Госдума в лице самой большой фракции «Единой России» решила «обрадовать под Новый год» граждан России.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 22.12.20

Госдума минутой молчания почтила память умершего от коронавируса депутата. / Минпромторгу предложили освободить пенсионеров и малоимущих от НДС на продукты. / «Будут искать хорошие дома в центре города»: «эсеры» в Госдуме отказались поддержать всероссийскую реновацию. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»