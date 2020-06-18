Россией до сих пор правят неприкасаемые олигархи: кто должен ответить за аварию в Норильске

ЧП в Норильске, где произошел разлив нефтепродуктов на ТЭЦ-3 Норильской-Таймырской энергетической компании (НТЭК), очень ярко показывает деформацию в отношениях российской власти и владельцев крупнейших отечественных предприятий. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал известный политолог, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко. По его оценке, ситуация показывает, что Россией до сих пор управляют неприкасаемые олигархи.

«Нынешнюю модель взаимодействия государства с олигархами вряд ли можно признать эффективной. Мы видим, что многие крупные объекты, многие богатые регионы, фактически отдаются на откуп, на кормление олигархов. Последние зачастую имеют на местах больше фактической власти, чем губернаторы. К сожалению, история с «Норникелем» и губернатором Красноярского края Александром Уссом, который был «не в курсе» – классический пример того, что «Норникель» является более реальной властью для края, чем Усс», – подчеркнул эксперт.

Как считает Бондаренко, что за аварию такого масштаба, как в Норильске, должен отвечать глава компании, в данном случае – миллиардер Владимир Потанин. «Конечно, ответственность перекладывать на какого-то слесаря, который что-то неправильно сделал – это смешно. Если государство позволит Потанину это сделать, мы в очередной раз увидим, кто здесь власть... За такое должен отвечать руководитель предприятия, лично Владимир Олегович Потанин», – уверен он.

В то же время политолог обратил внимание, что олигархи в России все еще остаются фактически неприкасаемыми. «Всем известно, кто в стране является держателем крупных финансовых активов. Эти люди по большому счету с 90-х поменялись несильно. Да, добавились новые лица, но эта еще ельцинская плеяда первичного накопления капитала сохранилась, и Потанин был одним из ее пионеров. Он, как мы помним, был еще среди знаменитой семибанкирщины образца 96-го года. И сегодня ничего не поменялось…» – констатировал Бондаренко.

Как полагает эксперт, норильская авария в очередной раз показала, что от наследия 90-х пора избавляться. «Может быть, этот звоночек, хотя их и до этого было очень много, сейчас как-то позволит пересмотреть отношения государства с олигархами на примере Потанина», – сказал он.

В этой связи Бондаренко также отметил, что ситуация с «Норникелем» характерна для всего крупного бизнеса в России, который сложно назвать социально ответственным. «Они платят налоги и спонсируют программы, но все это они делают в режиме 90-х – занимаются благотворительностью, инвестициями в образование, но настоящей подлинной социальной ответственности нет. Если бы она была, после такой чудовищной катастрофы, которая случилась в Норильске, предприятие должно было бы в экстренном порядке провести полную рекультивацию в местах заражения», – считает Бондаренко.

«Социально-ответственным у нас в основном является средний и малый бизнес, потому что он формировался не в режиме «лихих 90-х», когда каждый сам за себя, а в «нулевые» – когда появилась другая этика ведения бизнеса. У нас есть социально-ответственный бизнес – это огромное количество малого и среднего бизнеса по всей стране. Но, к сожалению, этого недостаточно, потому что не они являются держателями основных активов», – заключил политолог.

Как сообщал «Новый День», 29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании, которая принадлежит «Норникелю», разгерметизировался один из резервуаров. В результате из него вылилось более 21 тысячи тонн дизельного топлива. Нефтепродукты загрязнили почву, а также попали в акватории рек Далдыкан и Амбарная. Площадь загрязнения составила 180 тысяч кв метров.

В акваториях рек в Норильске предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ превышена более чем в 200 раз. Сотрудники МЧС собирают нефтепродукты в контейнеры.

Глава «Норильского никеля» Владимир Потанин заявил, что в целях профилактики сотрудники НТЭК откачивают топливо из других хранилищ. В ходе совещания с главой государства он также пообещал, что «Норникель» компенсирует ущерб из-за аварии на сумму 10 млрд рублей или даже больше.

По факту разлива топлива на ТЭЦ-3 было возбуждено три уголовных дела. Дела по ст.ст. 246, 250 и 254 («Загрязнение вод, порча земли») объединены в одно производство. Начальнику цеха Норильской ТЭЦ-3 Вячеславу Старостину предъявлено обвинение по ст.246 УК РФ («Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ»). Он взят под стражу.

Кроме того, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.293 УК РФ («Халатность»), фигурантом дела стал мэр города Ринат Ахматчин.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 18.06.20

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