«Ликвидация права собственности...» Закон о всероссийской принудительной реновации – торжество строительного лобби

Закон о едином механизме комплексного развития территорий (КРТ), принятый накануне Государственной думой, стал победой строительного лобби, которое получает возможность сносить любое жилье, а россияне рискуют лишиться своих квартир. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По его словам, речь идет о фактической ликвидации права частной собственности.

«Наша фракция голосовала против закона о развитии территорий – о внесении изменения в Градостроительный кодекс. Здесь делается очень большая ошибка. Если закон будет принят Советом Федерации и подписан президентом, а, к сожалению, похоже, так и будет, наши субъекты получают возможность самостоятельно вносить в план сноса дома и отнюдь не ветхие, как тут ратовали, бараки – любые дома могут внести», – подчеркнул политик.

Миронов пояснил, что большая опасность нависла над домами в центре городов. «На их месте могут быть построены другие дома. Как правило, дома будут находиться в центре, где развитая инфраструктура, не нужно тратиться. Я ответственно заявляю, что это – классический пример лоббизма со стороны застройщиков. Это – именно лоббистское устремление. Они сейчас ручки потирают…» – сказал политик.

«Более того, людей начнут выселять на улицу: любое здание, частное, ваш дом, могут снести. И ничего практически взамен не дадут», – констатировал Миронов.

Лидер «эсеров» обратил внимание, что закон саботирует гражданские права граждан. «Федеральные полномочия передают на уровень регионов, а это запрещено Конституцией. Субъекты федерации смогут лишать людей права собственности. Это – ликвидация права собственности – святая вещь в нашей псевдорыночной экономике. Тем не менее, покушаются именно на нее», – заключил он.

Как сообщал «Новый День», накануне Госдума приняла в окончательном чтении скандальный закон о всероссийской реновации, который думская оппозиция сравнила с пенсионной реформой.

Москва, Александра Быстрицкая

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