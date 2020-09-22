Госдума одобрила уголовную ответственность за призывы к нарушению целостности РФ

Сегодня нижняя палата российского парламента в первом чтении приняла законопроекты, устанавливающие административную и уголовную ответственность за призывы к нарушению территориальной целостности страны. Соавторами документов выступили представители «Единой России» – депутат Госдумы, глава думского комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас.

Как пояснил Крашенинников, в случае первого призыва по отчуждению территории РФ предусмотрена административная ответственность. «Если гражданин в течение года позволяет себе продолжать такими призывами заниматься, то наступает уже уголовная ответственность», – сообщил он, подчеркнув, что «действия по нарушению целостности [страны] – это уже другая норма, это уже тяжкий состав, мы уже отнесли другими законами это к экстремистской деятельности». За такие действия предусмотрено лишение свободы на срок от 6 до 10 лет.

Депутат Госдумы от Крыма Светлана Савченко предложила ужесточить ответственность не только за действия, но и за призывы. «Вот человек 30 декабря выступил с призывом, а в следующий раз 31-го, год прошел. Он так и будет отделываться административной ответственностью, каждый раз под Новый год призывая разрушить государства?» – возмущенно заявила она.

«Мы не можем административную ответственность растягивать на всю жизнь, – пояснил Крашенинников. – Это общий порядок, который у нас существует, и это год, да. Нам надо все же разграничивать призывы и действия. Призывы – это одно, и если он через СМИ сказал, то будет больше штраф. А если он перешел к действиям, собирает там какие-то подписи и тд, то это уже действие и никакой преюдиции нет, тут достаточно тяжкий состав».

Коммунисты поддержать проект закона отказались. «Мы против либерализации ответственности за это серьезное нарушение, – пояснил Юрий Синельников. – Публичные призывы к действиям направленным на нарушение территориальной целостности – это серьёзное нарушение закона и за него должны нести, конечно, уголовную ответственность».

Фракция «эсеров» законопроект поддержала «однозначно». Как заявил депутат Николай Рыжак, принятия ценных поправки к основному закону, «Запад в лице европейской демократии не находит себе места, и они уже договорились до того, что РФ должна отказаться от поправок, которые внесены к Конституции».

«Значит, задели мы что-то очень живое, – подчеркнул Рыжак. – И это живое мы должны отстаивать». «Эсер» обвинил Европарламент в покушении на российский суверенитет, заявив, что «это внутреннее дело нашей страны – какие мы законы принимаем, какими мы руководствуемся мотивами», и пояснил, что «в данном случае это наш ответ Европарламенту и всей европейской бюрократии».

В итоге за поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодекс РФ проголосовали 329 парламентариев при 12 воздержавшихся, изменения в КоАП поддержали 329 при 30 голосах против и одном воздержавшемся.

Москва, Татьяна Дорофеева

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