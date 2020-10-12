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Понедельник, 12 октября 2020, 17:44 мск

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Горящие покрышки и баррикады: в МВД Белоруссии заявили о готовности применить боевое оружие против участников протеста

Фото: Reuters

Сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск Белоруссии на фоне радикализации протестов в случае необходимости будут применять спецсредства и боевое оружие. Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел республики Геннадий Казакевич.

Он отметил, что протесты в основном переместились в Минск, и стали более организованными и радикальными. «Свидетельство тому – акции в столице в минувшее воскресенье. Еще днем и вечером это были летящие камни, бутылки, ножи и заточки, а уже к ночи – баррикады и горящие покрышки. Ничего общего с гражданским протестом это не имеет. Мы столкнулись не просто с агрессией, а с группами боевиков, радикалов, анархистов», – подчеркнул первый замминистра внутренних дел.

По его словам, Белоруссию пытаются погрузить в хаос, который был в 90-х годах прошлого века и пережить опыт республик, переживших «цветные революции».

Ранее сообщалось, накануне в Белоруссии были задержаны более 700 участников беспорядков.

Минск, Светлана Антонова

Минск. Другие новости 12.10.20

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