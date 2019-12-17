Год разочарований и сомнительных достижений: Россия провожает «потерянное десятилетие»

2019 год в России завершает «потерянное» десятилетие с сомнительными достижениями и внушительными списком разочарований, среди которых – вымирание населения и укрепляющаяся стагнация экономики. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев, выступая на Экономическом клубе в Москве. При этом, как считает эксперт, позитивных перемен в ближайшие годы ожидать не следует.

«Год получился «так себе год». Экономический рост в районе 1% – это действительно «так себе». Можно даже сравнить с итогами 2018 – там было +2,3% – темпы роста снизились, даже по формальным статистическим показателям. Хотя мы к 2024 году хотим выйти на темпы роста, опережающие общемировые», – сказал Николаев.

По его оценке, неопределенность экономической ситуации сохраняется высокой, и это будет только усугубляться. В следующем году стагнация продолжится, но критических изменений не предвидится, хотя 2021 год может преподнести неприятные сюрпризы для отечественной экономики, считает эксперт. «По нашим оценкам, катастрофического падения в следующем году еще не будет. 20-й тоже будет «так себе». Может быть, даже пониже, от 0 до 1% – такое болтание около нуля. Я думаю, 2021 год будет более тревожный в этом плане», – сказал он.

Николаев обратил внимание, что негативно на экономическую ситуацию влияет сразу несколько трендов – «разочарований» года. На первое место эксперт поставил динамику по естественному движению населения. «В прошлом году естественная убыль превысила 219 тысяч человек – это уже много было. Это был третий год, когда фиксировалась убыль. В этом году по данным за январь-октябрь – уже 259,6 тысяч человек. По итогам года будет около 300 тысяч. Негативная динамика усиливается. Это вымирание на самом деле. Объяснять это традиционно демографическими ямами 90-х годов… Сколько можно в конце концов?» – отметил он.

Вместе с тем экономист подчеркнул, что демография тесно связана с уровнем благосостояния населения, и выразил уверенность, что необходимо пересматривать и программы по повышению рождаемости. «У нас все меры заключаются в том, что надо помогать семьям с детьми. Но надо помогать тем, кто еще не принял решение – повышать общий уровень благосостояния. Акценты и приоритеты должны быть изменены», – считает Николаев.

Другим «сильным разочарованием» эксперт назвал резкое ухудшение качества официальной экономической статистической информации. «Как делать прогнозы, не имея информации должного качества? У нас и так трудно понять, что происходит, а сейчас еще сложнее. Это разочарование года и особенность именно этого года», – констатировал он.

«Третье разочарование – структура питания населения достаточно резко ухудшилась. Снизилось потребление наиболее качественных продуктов питания – мяса, рыбы, овощей, фруктов», – обратил внимание Николаев и добавил, что в 2019 году окончательно стало ясно, что реформа здравоохранения провалена.

«Острота проблемы спала, но это также первый год повышения пенсионного возраста», – напомнил эксперт.

По его оценке, в уходящем году были и определённые «достижения» в экономике, но «по каждому пункту нужно делать оговорку». «Инфляция на низком уровне – меньше 4%. Это даже лучше, чем ожидалось, с учетом того, что ставку НДС мы повысили на 2%. Тут несколько может быть оговорок. По формальным показателям уровень инфляции меньше 4% можно записать к достижениям, но при такой потребительской активности, при стагнирующих реальных располагаемых денежных доходах населения, не удивительно, что инфляция невысокая», – сказал Николаев.

«Все мы знаем, что в Фонде национального благосостояния накопили около 8 трн рублей. Порог в 7% от ВВП – тот самый вожделенный порог, после которого можно активно тратить эти деньги – превышен. Но здесь тоже оговорки уместны», – считает он.

Третьим «достижением» Николаев не оправдавшиеся «худшие опасения по санкциям», но нельзя сказать, что это заслуга целиком принадлежит российским властям.

В целом, как считает эксперт, если 90-е годы в России считались «лихими», 00-е годы называли «тучными», то последнее десятилетие для страны оказалось «потерянным».

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 17.12.19

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