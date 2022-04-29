Брянский губернатор сообщил об обстреле погранпункта со стороны Украины

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о минометном обстреле отделения пограничного управления ФСБ со стороны Украины. Инцидент произошел в поселке Белая Березка. Обошлось без пострадавших, но повреждения получили сети водо- и электроснабжения.

«29 апреля подвергнуто минометному обстрелу с территории Украины отделение пограничного управления ФСБ России по Брянской области в пгт Белая Березка Трубчевского района. В результате обстрела пострадавших нет», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

После украинского удара повреждены водопровод и сеть электроснабжения. К настоящему времени все повреждения устранены.

Кроме того, как сообщил губернатора, в результате обстрела на кладбище упало дерево. «Сейчас на месте работают оперативные службы. Как только будет произведено обследование, коммунальщики приступят к расчистке территории», – добавил он.

Утром 29 апреля об обстреле также сообщили власти Курской области. Минометному обстрелу с территории Украины подвергся пограничный пункт пропуска в селе Крупец Рыльского района. В этом случае также обошлось без пострадавших и разрушений.

Брянск, Наталья Петрова

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