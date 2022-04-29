Курские пограничники вновь подверглись обстрелу со стороны ВСУ

Территорию Курской области вновь обстреляли со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

Инцидент произошел утром в пятницу, 29 апреля, в приграничном Рыльском районе. «Около 8:00 из минометов был обстрелян пункт пропуска в селе Крупец», – написал глава региона в своем телеграм-канале. российские пограничники открыли ответный огонь и подавили огневые точки, добавил он. По его словам, жертв и разрушений нет.

Ранее неоднократно сообщалось об обстрелах пограничных пунктов в Курской области с территории Украины. С 11 апреля в регионе ввели желтый уровень террористической опасности в связи с возможными провокациями со стороны ВСУ.

Курск, Наталья Петрова

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