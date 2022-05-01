В Курской области произошло частичное разрушение железнодорожного моста

В Курской области произошло частичное обрушение конструкций железнодорожного моста. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Сегодня, примерно в 11 часов 20 минут на 67-м километре железной дороги Суджа – Сосновый Бор было обнаружено частичное обрушение конструкций моста. Сейчас на месте работают спецслужбы, чтобы установить причины ЧП», – уточнил Старовойт в своем телеграм-канале.

Губернатор пояснил, что железнодорожная ветка использовалась для передвижения товарных составов, и заверил, что пострадавших и погибших нет. «Жизни и здоровью местных жителей ничто не угрожает», – отметил Старовойт.

Стоит отметить, что Суджанский район Курской области граничит с Украиной. В регионе действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Накануне украинские националисты в очередной раз обстреляли пограничный пункт пропуска Крупец в Рыльском районе.

Курск, Светлана Антонова

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