Это была диверсия: курский губернатор раскрыл подробности частичного разрушения железнодорожного моста

Стали известны новые подробности по поводу частичного разрушения конструкций железнодорожного моста в Курской области. Как сообщил глава региона Роман Старовойт, причиной инцидента стала диверсия – по данному факту возбуждено уголовное дело.

«К сожалению, информация подтвердилась. Это была диверсия. Поэтому заведено уголовное дело и следственные органы и специалисты силовых ведомств будут разбираться. Более подробную информацию дадим позже», – сказал губернатор.

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Ранее сегодня Стровойт сообщил, что в 11:20 на 67-м километре железной дороги Суджа – Сосновый Бор было обнаружено частичное обрушение конструкции железнодорожного моста на участке, по которому передвигаются грузовые составы. По его словам, погибших и пострадавших нет.

Стоит отметить, что Суджанский район Курской области граничит с Украиной. В регионе действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Накануне украинские националисты в очередной раз обстреляли пограничный пункт пропуска Крупец в Рыльском районе Курской области.

Курск, Светлана Антонова

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