ФСБ в Москве предотвратило запланированный ко Дню Победы теракт

Сотрудники ФСБ и МВД задержали неонацистов, готовивших массовое убийство ко Дню Победы. Сторонники неонацистской группировки «Маньяки культ убийства» (М.К.У.) планировали сжечь пьяных бездомных людей для запугивания населения.

«Задержаны при попытке заживо сжечь бездомных с помощью коктейлей Молотова. Видео с поджогом участники группы планировали распространить в интернете для устрашения населения и привлечения новых сторонников в организацию», – цитирует сообщение ФСБ РИА Новости.

В сети опубликованы кадры задержания подозреваемого по прозвищу «Вагнер». Он рассказал, что идея поджечь бездомных принадлежит его другу «Ромелю».

По данным ведомства, неонацисты также причастны к серии нападений на мигрантов, тогда они использовали холодное оружие и специальные средства. В ФСБ считают, что группировкой управляет украинец Егор Краснов под кураторством киевских спецслужб. Ему поставлена цель распространять неонацистскую идеологию, втягивать молодежь в терроризм и экстремизм и через теракты дестабилизировать «работу российских органов власти».

Как сообщал «Новый День», в конце апреля ФСБ предотвратило теракт в Симферополе. Живущий в Крыму бывший украинский морпех готовился взорвать один из торгово-развлекательных комплексов крымской столицы.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»