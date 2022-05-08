В ООН призвали расследовать покушение на российских журналистов в Берлине

Организация объединенных наций осудила попытку нападения на журналистов из России, произошедшую в Берлине. Помощница официального представителя генсека ООН Флоренция Сото Ниньо заявила, что берлинский случай должен быть расследован.

Напомним, 6 мая в нише дома, где живут российские журналисты в Берлине, нашли самодельное взрывное устройство: канистру, обмотанную скотчем и проводами. Посольство РФ в Берлине направило ноту в МИД ФРГ с требованием провести расследование и обеспечить безопасность российских журналистов и членов их семей.

«Мы всегда хотим, чтобы журналисты могли выполнять свою работу, не подвергаясь запугиваниям и угрозам любого рода. Ничто и нигде не оправдывает действия против работников СМИ», – цитирует сотрудницу ООН РИА Новости.

Москва, Наталья Рязанова

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