российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 8 мая 2022, 19:17 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Москве суд арестовал трех готовивших убийство подростков

Черемушкинский суд Москвы арестовал трех подростков, планировавших сожжение бездомных людей. Всех взяли под стражу на два месяца.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 29 суток, то есть до 7 июля», – цитируют постановление суда «Известия».

Сотрудники ФСБ и МВД задержали всех троих 8 мая по подозрению к подготовке убийства ради запугивания населения. Один из подозреваемых рассказал, что они собирались поджечь пьяных бездомных людей по совету «друга». Подростки 2004 и 2005 годов рождения являются сторонниками украинских неонацистов.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия,