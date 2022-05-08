В Москве суд арестовал трех готовивших убийство подростков

Черемушкинский суд Москвы арестовал трех подростков, планировавших сожжение бездомных людей. Всех взяли под стражу на два месяца.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 29 суток, то есть до 7 июля», – цитируют постановление суда «Известия».

Сотрудники ФСБ и МВД задержали всех троих 8 мая по подозрению к подготовке убийства ради запугивания населения. Один из подозреваемых рассказал, что они собирались поджечь пьяных бездомных людей по совету «друга». Подростки 2004 и 2005 годов рождения являются сторонниками украинских неонацистов.

Москва, Наталья Рязанова

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