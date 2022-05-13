В Воронеже пенсионерка насмерть разбилась, упав с балкона

В Воронеже обрушилось металлическое ограждение балкона в многоквартирном жилом доме. Находившаяся на балконе пенсионерка упала и умерла на месте, рассказали в управлении Следственного комитета по Воронежской области.

Инцидент случился утром 13 мая на улице Фридриха Энгельса. 63-летняя женщина оказалась хозяйкой квартиры с обрушившимся балконом. Причину поломки установит техническая экспертиза.

«Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека). Допрашиваются жильцы дома, представители организации, ответственной за содержание имущества МКД», – сказали в СКР.

Напомним, в челябинском Копейске 88-летняя женщина выпала с балкона третьего этажа, но успела ухватиться за карниз. Прибывшие спасатели сумели безопасно снять пенсионерку с карниза.

Воронеж, Наталья Рязанова

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