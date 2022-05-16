В Иваново бизнесмен и бригадир задержаны за отравление 16 человек холодцом

Следственный комитет в Иваново задержал предпринимателя и бригадира цеха по делу об отравлении холодцом 16 человек. Обоим предъявлено обвинение по п. «а» ч.2 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, сбыт небезопасной для здоровья продукции).

Уголовное дело возбуждено после 16 случаев отравления людей в нескольких регионах. Эксперты выяснили, что причина – в некачественной мясной продукции, изготовленной в цехе в Иваново.

«В отобранных пробах изъятого мясного продукта выявлено несоответствие требованиям безопасности по содержанию нитрита натрия. Индивидуальный предприниматель и бригадир цеха задержаны, им предъявлено обвинение, решается вопрос о заключении под стражу», – сообщили в управлении СКР по Ивановской области.

Как сообщал «Новый День», Роспотребнадзор выявил отравления в Москве, Архангельской, Ярославской и Вологодской областях. Все пострадавшие употребляли «Студень столичный категории Б охлажденный» и «Студень «Премиум».

Иваново, Наталья Рязанова

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