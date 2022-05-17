Приграничное курское село попало под обстрел

Приграничное село Алексеевка в Курской области попало под обстрел из крупнокалиберного оружия. Повреждены дома, школа, сообщил глава региона Роман Старовойт.

«Сегодня, около пяти утра, из крупнокалиберного оружия было обстреляно село Алексеевка в Глушковском районе. Повреждения получили три частных дома, припаркованный автомобиль около одного из них, а также здание школы. Пострадавших, к счастью, нет», – написал губернатор в своем Telegram-канале.

Российские пограничники быстро отреагировали и открыли ответный огонь, подавив обстрел, добавил Старовойт.

Как сообщал «Новый День», в конце апреля пункт пропуска в Курской области дважды становились целями обстрелов с украинской территории. По словам местных властей, обстрел велся из минометов.

Курск, Наталья Рязанова

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