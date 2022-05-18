В Подмосковье неизвестный попытался сжечь военкомат

Неизвестный бросили бутылки с зажигательной смесью в здание военкомата в подмосковном Щелково. Полиция ищет подозреваемого.

В военном комиссариате случился пожар из-за попадания двух бутылок с зажигательной смесью. В огне пострадали два кабинета, в том числе архив учреждения. На месте действовал один злоумышленник, передает Telegram-канал Baza.

Полиция устанавливает личность нападавшего и все обстоятельства происшествия.

Как сообщал «Новый День», в приднестровском Тирасполе злоумышленники бросили бутылки с зажигательной смесью в здания военкомата и нефтебазы. Одна от удара отлетела на тротуар, вторая застряла в решетке окна, но охране удалось быстро потушить огонь.

Также случай нападения на военкомат зарегистрирован в Волгограде.

Щелково, Наталья Рязанова

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