ВСУ вновь обстреляли белгородское село Солохи, есть пострадавший

Белгородское приграничное село Солохи снова обстреляно со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. Пострадал один человек, есть разрушения.

Как отметил руководитель региона, на месте обстрела сейчас находится глава поселения, туда выехал глава района Владимир Перцев.

«Есть информация об одном пострадавшем. Есть разрушения. Оперативные службы уже работают», – написал Гладков.

Надо отметить, что предыдущая атака ВСУ на село Солохи была осуществлена 11 мая. Тогда при обстреле погиб один человек – 18-летний студент колледжа, еще семеро пострадали.

Накануне украинские военные обстреляли белгородское село Безымено. По данным Гладкова, пострадал один человек, повреждены четыре жилых дома и линия электропередачи. ЛЭП уже восстановили.

Белгород, Наталья Петрова

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