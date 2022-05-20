СКР: неонацисты на Украине заставляли детей рыть окопы и учиться военному делу

Следственный комитет проверит вовлеченность детей в деятельность неонацистских формирований на Украине. Ведомство узнало, что школьников заставляли рыть окопы и поджигать дома, рассказали в пресс-службе СКР.

Следователи получили данные, что с 2015 года неонацисты привлекали детей в «Юношеские корпуса» экстремистской группировки «Азов». Школьников 7-8 лет обучали военному делу и привлекали к боевым действиям.

«Их обучали военному делу, в том числе снайперской стрельбе. Имеются видеосвидетельства, как подростки участвовали в боевых действиях на стороне неонацистов, поджигали дома мирных граждан. Дети из приюта «Пилигрим» в Мариуполе в 2014 году помогали ВСУ копать окопы и строить блокпосты», – говорится в сообщении ведомства.

По данным СКР, «Юношеский корпус» финансировался из государственного бюджета, а его тренировочные лагеря действовали в различных регионах Украины.

Все полученные данные зафиксируют в уголовных делах о преступлениях киевского режима и проведут уголовно-правовую оценку действиям причастных лиц.

Ранее СКР возбудил уголовные дела в отношении 287 украинских силовиков и политиков. Их обвиняют в Геноциде, жестоком обращении с гражданским населением, применении запрещенных средств и методов.

Москва, Наталья Рязанова

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