СКР расследует обстрелы с украинской стороны курских сел

Следственный комитет расследует факты минометных обстрелов приграничных сел в Курской области. Следователи установят виновных лиц, чтобы привлечь к ответственности.

«Следователи СК России установят все обстоятельства совершения указанных преступлений и причастных к ним лиц с целью последующего привлечения виновных к уголовной ответственности», – говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Как сообщал «Новый День», один человек погиб в результате обстрела поселка Теткино ранним утром 19 мая. Вечером того же дня украинские войска обстреляли села Алексеевка и Дроновка.

В тот же день Следственный комитет возбудил уголовные дела об убийстве и покушении на убийство по фактам обстрелов территории Белгородской и Курской областей со стороны Украины.

Москва, Наталья Рязанова

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