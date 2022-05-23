Средства ПВО сработали в Курской области

Средства ПВО сработали по воздушным целям в Рыльском районе Курской области, сообщил глава района Андрей Лисман. По его словам, военные предотвратили очередную провокацию со стороны Украины.

«Сегодня ночью в Рыльском районе средства противовоздушной обороны Российской Армии не допустили провокаций со стороны украинских неонацистов. Все воздушные цели были отработаны и уничтожены», – написал Лисман в телеграм-канале.

21 мая случился очередной обстрел приграничного поселка Теткино в Курской области со стороны Украины. Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел по факту обстрелов и гибели человека во время атаки 19 мая.

Курск, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»