В Обнинске ребенок погиб при пожаре

Семилетний мальчик погиб в результате пожара в частном доме в Обнинске Калужской области. Родители не успели вынести ребенка из горящего дома.

По данным МЧС, пожар случился вскоре после полуночи 25 мая в СНТ «Маяк-1». Огонь успели потушить до того, как дом был уничтожен, но внутри выгорели перегородки и вещи. Во время проверки дома пожарные нашли тело ребенка.

В момент пожара в доме находилась семья с тремя детьми. Родители успели вынести на улицу двух детей, а один остался в доме. Предварительно, он задохнулся в дыму, пишет сообщество «Типичный Обнинск».

Специалисты выясняют причины и обстоятельства пожара. Предполагается, что загорелась проводка.

Ранее под Красноярском женщина с трехлетним сыном погибли при пожаре в частном доме. Следователи возбудили уголовное дело.

Обнинск, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»