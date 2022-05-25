В России первый лихач-рецидивист осужден по новой статье

Суд в Москве впервые в России вынес приговор по новой статье УК РФ за повторное нарушение ПДД гражданином, лишенным водительских прав. Лихач оштрафован на 200 тыс. рублей и права водить автомобиль.

В феврале 2022 года 22-летний Чынгыз Султашов, обгоняя автобус, пересек сплошную разметку и выехал на полосу встречного движения. Его остановил инспектор ДПС и выяснил, что водитель лишен прав в августе 2020 года. Мировой суд лишил его прав на год, но Султашов не сдал права, а, значит, не отбыл наказание.

У водителя-лихача также имеется неоплаченный штраф на выезд на встречную полосу, совершенный в 2019 году.

«Султашов на путь исправления не встал. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа в 200 тыс. рублей с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на три года», – рассказали в столичной прокуратуре.

Москва, Наталья Рязанова

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