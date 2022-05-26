ЦБ рассказал о новой схеме мошенников с компенсацией похищенного

Мошенники начали применять новую схему обмана, обещая россиянам компенсации за хищение денег. Данные о счете и паролях запрашивают якобы для отправки перевода, рассказали в пресс-службе Банка России.

Злоумышленники рассылают через электронную почту, смс и мессенджеры ссылки на специально созданные сайты. Там закреплена форма, куда россиян просят внести личные и финансовые данные.

«Доверчивых граждан просят заполнить форму, чтобы, якобы, проверить полагающуюся сумму возврата и оформить его. А затем, получив эти данные, похищают у человека деньги», – говорится в сообщении регулятора.

В мае Центробанк отправил данные о 38 подобных сайтах в правоохранительные органы для блокировки. В мае также увеличилась активность телефонных мошенников, добавил директор департамента информационной безопасности Центробанка Вадим Уваров.

«С начала месяца мы уже инициировали блокировку практически более 25 тыс. номеров – это больше на 13%, чем в апреле, и в три раза больше, чем в марте», – цитирует Уварова агентство «Прайм».

По его словам, мошенники чаще всего используют городские номера.

В Центробанке напомнили, что гражданин должен обратиться в банк, если с его счета без его согласия списали деньги. Вано быстро заблокировать карту и написать заявление о несогласии с операцией. Но право на возврат средств имеют лишь те клиенты, кто самостоятельно не переводил средства мошенникам и не раскрывал личные и финансовые данные.

Как сообщал «Новый День», Банк России предложил обязать банки возмещать похищенные средства клиенту, если учреждение получило данные о подозрительном счете, но все равно провело операцию.

Москва, Наталья Рязанова

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